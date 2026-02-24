株式会社ハース・ジャパン(本社：愛知県名古屋市名東区、以下「当社」)は、愛知県が運用する「愛知県健康経営推進企業」登録制度において、健康経営に取り組む企業として登録されました。





【本リリースのポイント】

・全営業所が従業員50人未満の事業場でありながら、全社でストレスチェックを実施し受検率100％を達成(スマホ回答環境を整備)

・生活習慣病予防健診の受診を会社主導で運用し、受診率を2024年度の85％から2025年度98％へ向上(受診予定の可視化・現場連携)

・社外相談窓口(外部カウンセラー)を設置し、オンライン／オフライン双方で相談可能。利用の有無を会社側で把握しない匿名性を徹底









■「愛知県健康経営推進企業」登録制度について

愛知県は、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、健康保持・増進に取り組む企業・団体を登録し、広く公表することで、県民の健康寿命の延伸につなげることを目的とした登録制度を運用しています。









■業界特性と健康経営の位置づけ(当社の考え)

当社は、ご遺体搬送、業務代行、コールセンター運営等、正確性と安全性が求められる業務を担っています。運転・移動、夜間を含む勤務、対人対応などの負荷が生じやすい領域において、従業員の健康と安全の確保は、サービス品質とリスク管理に直結します。









■主な健康経営の取り組み(抜粋)

1)メンタルヘルス：社外相談窓口の常設

外部の専門カウンセラーと提携し、オンラインとオフラインのいずれでも相談できる体制を構築しています。従業員のプライバシーを最優先し、利用の有無を会社側では把握できない仕組みを徹底しています。





2)健診受診の仕組み化：会社主導の予約管理で受診率を改善

就業時間内での受診を認めるなど受診しやすい環境を整備したうえで、会社側で受診日時を指定・可視化。変更は本人申告で更新する運用により受診状況を常時把握できる体制を構築しました。その結果、2024年度85％だった受診率は、2025年度に98％まで向上しています。





3)ストレスチェック：全社実施(50人未満事業場を含む)

全営業所が従業員50人未満の小規模事業場でありながら、従業員の心身の健康を第一に考え、ストレスチェックを全社で実施。社用スマートフォンでも回答できる仕組みを取り入れ、受検率100％を達成しました。









■今後について

当社は、健診の二次検査フォローを含む“100％の健康管理”を目指し、運用の継続改善に取り組みます。今後も、従業員が安心して働き続けられる職場づくりを通じて、地域社会に必要とされるサービス提供体制を強化してまいります。









■取材・記事化のポイント(ご参考)

・「50人未満事業場でも全社ストレスチェック」を実現した運用設計(スマホ回答、周知タイミング、経営層への共有など)

・健診受診率を85％→98％へ引き上げた“予約管理”と現場フォローの具体

・社外相談窓口の匿名性担保(利用有無を会社が把握できない設計)と定着化の工夫









■登録概要

登録制度名 ： 愛知県健康経営推進企業

登録機関 ： 愛知県

登録企業名 ： 株式会社ハース・ジャパン

所在地 ： 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台三丁目105番地

従業員数 ： 112名

登録企業紹介ページ： https://www.kenko-keiei.pref.aichi.jp/company/detail/1305









■会社概要

会社名 ： 株式会社ハース・ジャパン

所在地 ： 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台三丁目105番地

事業内容： ご遺体搬送業務、業務代行、コールセンター運営、

長距離搬送対応、海外搬送、葬祭関連施設の運営および

関連サービス提供等

URL ： https://hearse-japan.co.jp/





※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。