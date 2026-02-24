太子食品工業株式会社（本社所在地：青森県三戸郡三戸町、代表取締役社長：工藤茂雄）は、個食でも家族でも毎日の食事に健康的で気軽に豆腐メニューを取り入れられる新シリーズとして、「 MY TOFU DELI 塩レモン」および「 MY TOFU DELI 黒胡椒ガーリック」の2商品を東日本にて春夏限定で2026年3月２日より新発売いたします。

近年、消費者の食生活は「健康志向」と「簡便化志向」が共に高まっており、さらに昨今の物価高騰を背景に豆腐は“コスパ最強食材”としてプロからも高く評価されています。当社は「自分のためのおかず」をコンセプトに、たれ付きですぐに食べられ、料理が億劫になりがちな夏場でも手軽に満足感を得られる新しい豆腐の楽しみ方を提案します。

【商品コンセプトと背景】

「MY TOFU DELI」シリーズは、夏に好まれる「冷」「爽やか」「ガツンと」といったニーズに応えるべく開発しました。アンケート調査によると、夏に食べたくなるおかずの第1位は「冷奴」ですが、本シリーズはそれをさらに進化させ、サラダ感覚やおつまみ感覚で楽しめる“豆腐デリ”として展開します。

【 2種類のラインナップと特長】

1. MY TOFU DELI 塩レモン（さっぱり爽やか！）

• 味わい： レモン濃縮果汁を使用した、すっきり爽やかな「たれ」が特長です。

• アクセント： 彩りの良い「赤ピーマンチップ」と、食べ応えを生む「植物性たんぱく」入りのたれ、

豆腐はつるりなめらかな食感に仕上げました。

• おすすめ： 豆腐サラダのベースとして、またはキリッと冷えたお酒の肴に最適です。

2. MY TOFU DELI 黒胡椒ガーリック（ガツンと旨い！）

• 味わい： にんにくペーストとフライドガーリックパウダー、香辛料を効かせた、やみつきに

なる濃厚な味わいです。

• アクセント： 塩レモン同様、食感のアクセントとして、たれに植物性たんぱくを配合しています。

• おすすめ： 熱々のごはんのおかずとして、またはビールとの相性が抜群です。

MYTOFUDERIシリーズ２品 販売エリア東日本、各販売価格198円(税込み）年間販売数５０万個を見込んでおります。



マイトウフデリ塩レモン



マイトウフデリ黒胡椒ガーリック

