ヒーリングピアニスト希音-Nene-はこれまで開催してきた『何もしない』を体験する音楽会「うたたねコンサート」が、事前予約制の定期開催として展開され、さらに初のオンライン開催に踏み出します。





コンサートの様子





博報堂DYメディアパートナーズの「メディア定点調査2025」※では、日本人のメディア総接触時間は1日約440分(約7時間20分)と報告され、起きている時間の大半を情報やデジタルコンテンツが占めている実態が明らかになっています。

※ https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/117303/





一方、厚生労働省「国民健康・栄養調査(令和4年)」では、日本人の約4割が6時間未満の睡眠、さらに約5人に1人(20.6％)が「睡眠で十分に休養がとれていない」と回答しています。





情報に触れ続ける生活のなかで、脳と神経が休まらない状態が常態化し、睡眠の量と質の両面に影響が及んでいる可能性が示唆されています。





「眠れない」だけでなく、

「寝ても疲れが取れない」

「思考が止まらない」

「常に頭が働き続けている感覚がある」





こうした声が増える現代において――

「うたたねコンサート」は、演奏を“聴く”ことを目的とした音楽会ではありません。





姿勢を正す必要も、集中する必要もありません。

横になり、音に身を委ねる。

考え続けている脳と、無意識に力み続けている身体を、音と余白に預ける時間です。

これまで、サロンカフェでの少人数開催(1回3名程度)を中心に実施。

音楽ホールでは7～8名規模で開催し、1日2回開催を2日間、1回開催を1日と、計5回の実績を重ねてきました。





参加者は、演奏前に「くつろぎのティータイム」で体と心をゆっくりとほぐしていきます。

その後、リクライニングチェアやソファに身を預け、横になった状態で生演奏を体験します。

演奏後には「おめざめのカフェタイム」を設け、静かに日常へ戻る構成です。





参加者からは、

・短時間でも深く休んだ感覚がある

・温泉上がりのように身体がゆるんだ

・頭がスッキリしている

・余計な思考が消えている感覚がある

・その夜はいつもより深く眠れた

といった声が多く寄せられ、心身の緊張がほどけ、神経が落ち着く感覚を体験したとの報告が続いています。





リクライニングチェアで寝ころんで聴くうたたねコンサート





【オンライン検証プロジェクトの背景】

希音-Nene-は当初、この体験は生演奏でしか成立しないと考えていました。

しかし開催を重ねるなかで、

「このまま眠っていたい」

「現実に戻りたくない」

「移動せずにこのまま休めたらいいのに」

という声が増加。





さらに、音が身体や感覚に届く在り方について、形式に依らず一定の体感が得られる可能性が見えてきたことから、オンライン形式での検証に踏み切ります。





今回のオンライン開催では、無料モニターを募集し、体感・睡眠状態・思考の変化などをアンケート形式で検証予定。

対面とオンライン双方のデータを蓄積し、音楽体験の新たな可能性を探ります。









【身体的制約のある人への可能性】

過去には、重度の身体障害があり自発的な発声がほとんど見られなかった子どもに向けて、同様の音楽体験を実施。

コンサート直後、それまで見られなかった発声が確認されるなど、音が身体や感覚に与える影響を実感する出来事もありました。





本体験は、姿勢維持や能動的な鑑賞を前提としないため、身体を起こすことが難しい人や移動が困難な人にも可能性があると考えています。









【開催概要】

・開催形式 ： 対面／オンライン(検証プロジェクト)

・開催頻度 ： 月1回予定

・初回オンライン開催 ： 2026年4月

・オンライン無料モニター： 募集予定









■ 詳細・ご案内

本プログラムの紹介ページは、以下よりご覧いただけます。

現在、詳細情報は順次公開予定です。





▼ 公式サイト（紹介ページ）

https://healing-nene-188rkz8.gamma.site





▼ 公式LINE（お問い合わせ・ご案内）

https://lin.ee/AHJ3ClI





※公式LINEでは最新情報のご案内や、ご質問・ご相談も受け付けております。









【ヒーリングピアニスト 希音-Nene- プロフィール】

国立音楽大学卒。

クラシックピアノを基盤に、倍音を豊かに引き出す独自の演奏スタイルを確立。

自身が音楽に何度も救われた経験から、音楽が心身の状態に与える影響に着目し活動を展開。

音の振動が呼吸や筋緊張、自律神経などの身体反応に影響を与える可能性が示唆されていることを背景に、情報過多社会において思考を休ませ、身体をゆるめる音楽体験を提供している。

少人数制の「うたたねコンサート」では、横になって音に身を委ねる形式を採用。

姿勢維持や能動的な鑑賞を前提とせず、“何もしない時間”を通して神経が落ち着く感覚を体験する場を創出している。

現在は対面開催に加え、オンライン形式での体験検証プロジェクトを開始。

体感や睡眠状態、思考の変化などをアンケート形式で蓄積し、音楽体験の可能性を探っている。





ヒーリングピアニスト・希音 -Nene-