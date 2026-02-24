太子食品工業株式会社（本社：青森県三戸郡三戸町、代表取締役社長：工藤茂雄）は、豆腐バーシリーズ

「motTOFU」ブランドより、春限定の味わい「国産豆腐スイーツバー つぶつぶ苺のショコラ」を2026年3月2日より全国で発売いたします。販売価格は213円（税込）です。

なめらか豆腐バーシリーズは、2023年2月の発売以来、累計出荷本数2,400万本（2026年1月現在）を突破し、多くのお客様にご支持いただいております。食や生活環境の変化により、即食・簡便性が求められる中、豆腐も素材から惣菜型へと進化し、特に「豆腐バー」市場が拡大しています。

当社の豆腐バーは、国産大豆を使用し、大豆本来の力を活かしたプラントベースフードとして開発。独自の「きぬ練り製法」により、なめらかな食感と自然な味わいを実現しました。味付きでそのまま片手で食べられるため、忙しい朝や仕事の合間、トレーニング時など、幅広いライフスタイルに対応できる商品です。

【 商品開発の背景】

若年層の「豆腐離れ」が進む中、SNSでのアレンジレシピ投稿をきっかけに「豆腐スイーツバー」が話題となりました。 本商品は、お子様のおやつに添加物や栄養の偏りを感じている30～50代の女性や、忙しい仕事の合間に罪悪感なく甘いものを楽しみたい層に向けて開発されました。

【商品の特長】

1.つぶつぶ食感とショコラのハーモニー

ショコラ味の豆腐バーにドライ苺を練り込みました。,苺の甘酸っぱさと、つぶつぶとした楽しい食感が

アクセントになっています。

2. 独自の「きぬ練り製法」によるなめらかさ

タイシ独自の製法により、一般的な硬い豆腐バーとは一線を画す、絹ごし豆腐のようななめらかな口当たりを

実現しました。

3. ヘルシーな栄養設計

1本でタンパク質5gを摂取でき、カロリーは100kcal未満に抑えています。 植物性素材をベースにしているため

カラダとココロにやさしいスイーツです。

4. 「凍らせても美味しい」新提案

涼味スイーツとして、凍らせてアイスのような食感で楽しむスタイルも提案しています。

販売エリアは全国エリア、販売価格は213円（税込）期間販売数を８万本を見込んでおります。



MotTOFU 豆腐スイーツバー苺ショコラ

