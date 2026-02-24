京菓子・京佃煮の「永楽屋」を運営する株式会社永楽屋(本社所在地：京都府京都市、代表取締役：齋田 芳弘、以下永楽屋)は、琥珀糖「せとかの雫」3月1日(日)より限定販売いたします。









■“柑橘の王様”せとかの希少な香りと濃厚な果樹を、永楽屋の菓子職人が手作業で閉じ込めた季節限定琥珀糖





せとかの雫

せとか





せとかは清見×アンコール×マーコットという掛け合わせで生まれた品種で糖度は13～14度と高く、甘みが際立つのが特徴。口にするとトロリととろける食感でジューシーな味わいが口いっぱいに広がります。

酸味が少ないため甘さをダイレクトに感じられ、その味わいは「最高のコクと甘みを誇る柑橘」と評されるほどです。甘くて果汁が豊富な高級柑橘として人気がありますが、栽培に手間がかかる品種です。

せとかの樹には無数の鋭い棘があり、栽培が非常に難しいため、他の柑橘に比べて育てにくいと言われています。生産量が少なく、流通量が少ないため、旬の時期でも入手が難しい貴重な柑橘です。





せとかの果肉のとろける食感と濃厚でみずみずしい香りを、永楽屋の菓子職人がひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げました。

外はしゃりっと、中はトロリとして口溶けが特徴で、果実の香りをそのまま楽しめます。

永楽屋ならではの伝統技と旬の柑橘を組み合わせた、季節限定の琥珀糖です。





せとか単品

琥珀詰合せ３品入(AK-22S)

【商品紹介】

販売期間（全商品共通）： 3月1日～5月末頃

商品名 ： せとかの雫(単品)

価格 ： 1,200円(税込)

商品名 ： 琥珀詰合せ3品入(AK-22S)

価格 ： 2,200円(税込)

商品名 ： 和 なごみ6品入(NG-39S)

価格 ： 3,950円(税込)









永楽屋外観

永楽屋内観





■会社概要

永楽屋

1946年創業。あまいもの(京菓子)とからいもの(京佃煮)の両方を取り扱っております。

一見相対する組み合わせですが、どちらも日本人に欠かすことのできない「茶と米」に合う食の彩りです。

それぞれ、美しさにこだわった寒天菓子『琥珀』、国産原木栽培椎茸の佃煮『一と口椎茸』などの看板商品がございます。





社名 ： 株式会社永楽屋

所在地 ： 〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100

代表者 ： 代表取締役 齋田 芳弘

事業内容： 京菓子・京佃煮の製造販売／喫茶室の運営

店舗 ：

永楽屋 本店

(〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る東側)

永楽屋 室町店

(〒604-8163 京都府京都市中京区室町通蛸薬師上る西側)

永楽屋 高島屋京都店(地下1階)

(〒600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52)

永楽屋 大丸京都店(地下1階)

(〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79)

永楽屋 本社工場・売店

(〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100)





