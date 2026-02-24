株式会社キョーイク(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：矢追 俊和)が運営する医系専門予備校メディカルラボは、医学部を目指す中高生・高卒生の保護者向けの講演会「医学部入試速報分析会」を開催します。全国30以上の会場で3月より随時実施します。





最新の入試結果をもとに、2026年度医学部入試の動向や2027年度医学部入試で合格をつかむための戦略などを解説。国公立大学の2次試験や私立大学の個別試験についても押さえておくべきポイントをお伝えします。本講演会を聞けば医学部受験がまるごと分かる、毎年大好評のイベントになります。





ライバルより1日でも早く受験準備を進め、これからの医学部受験を有利に進めたい方に最適です。





「2026年度 医学部入試速報分析会」特設ページ

https://www.medical-labo.com/posted/analysis/





2026年度医学部入試速報分析会









■講演内容

1.共通テストと各大学の志願者数からみる2026年度医学部入試の動向

2.国公立大2次試験と私立大個別試験のポイントを解説

3.重要性が増す医学部の面接試験。今年度はどのように実施されたか？

★医学部入試に関する個別相談(希望者のみ)









■開催日時・会場

札幌から那覇まで全国35会場で開催(各会場の詳細については特設ページをご確認ください)

※各会場、定員に達し次第申込受付を締め切ります。









■参加費

無料









■参加特典

イベント資料「2026年度 医学部入試速報分析会」を進呈！









■オンデマンド配信

2026年3月24日(火)～4月12日(日)録画配信予定

講演会にご参加いただけない方のためにオンデマンド配信も予定しております。









■会社概要

商号 ： 株式会社キョーイク

代表者 ： 代表取締役 矢追 俊和

所在地 ： 〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング6F

設立 ： 1981年

事業内容： 医学部専門の大学受験予備校「メディカルラボ」の運営

URL ： https://www.kyo-iku.co.jp/