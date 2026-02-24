丸和油脂株式会社(本社：東京都品川区西五反田3-9-23、代表取締役：高橋 信行)は、やまやの焼き明太子を使用した新商品「食卓のやまや 焼き明太子使用 明太マヨスプレッド(140g)」を、2026年3月1日(日)より全国のスーパー、量販店などで順次発売いたします。





左：カップデザイン／右：パッケージデザイン(縦)





■ 塗って焼くだけで、専門店の味わい

本商品は、やまやの焼き明太子を使用した、香ばしさが特長のチルドタイプの明太マヨスプレッドです。明太子とバター、マヨネーズの旨みが後引く美味しさです。

バゲットに塗ってトースターで焼くだけで、外はカリッと、中は旨みたっぷりの“明太フランス”が完成。

ご家庭で手軽に、専門店気分をお楽しみいただけます。





調理例：明太トースト





■ 商品特長

(1) 焼き明太子使用の香ばしいコク

焼き明太子ならではの香ばしさと凝縮された旨み。

奥行きのある味わいが広がります。

(2) パンに抜群の相性

・バゲットに塗って焼くだけで明太フランス

・食パンに塗れば簡単明太トースト

忙しい朝食や軽食、おつまみにも最適です。

(3) パスタやポテトサラダにも

パスタに和えればコク深い明太クリーム風に。

ポテトサラダに加えれば、風味豊かなアレンジメニューに。

パン・麺・野菜まで幅広く使える万能スプレッドです。





調理例：明太パスタ





■ 商品概要

商品名 ： 食卓のやまや 焼き明太子使用 明太マヨスプレッド

内容量 ： 140g

発売日 ： 2026年3月1日(日)

希望小売価格： 550円(税抜)

販売エリア ： 全国

保存方法 ： 要冷蔵(10℃以下)





※本品は風味と口どけを重視した設計のため、温度変化によりやわらかくなることがありますが、品質に問題はありません。

購入後は冷蔵状態を保ち、速やかに冷蔵庫（10℃以下）で保存をお願いいたします。

常温での長時間放置はお避けください。

パッケージデザイン(横)





明太マヨスプレッド(中身イメージ)





■ 会社概要

商号 ： 丸和油脂株式会社

代表者： 代表取締役 高橋 信行

所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23

創業 ： 大正12年(1923年)

URL ： https://www.maruwayushi.com









【本内容に関するお客様からのお問い合わせ先】

丸和油脂株式会社

Tel： 03-3491-1101

URL： https://www.maruwayushi.com