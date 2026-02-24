丸和油脂株式会社(本社：東京都品川区西五反田3-9-23、代表取締役：高橋 信行)は、やまやの焼き明太子を使用した新商品「食卓のやまや 焼き明太子使用 明太マヨスプレッド(140g)」を、2026年3月1日(日)より全国のスーパー、量販店などで順次発売いたします。


左：カップデザイン／右：パッケージデザイン(縦)


■ 塗って焼くだけで、専門店の味わい

本商品は、やまやの焼き明太子を使用した、香ばしさが特長のチルドタイプの明太マヨスプレッドです。明太子とバター、マヨネーズの旨みが後引く美味しさです。

バゲットに塗ってトースターで焼くだけで、外はカリッと、中は旨みたっぷりの“明太フランス”が完成。

ご家庭で手軽に、専門店気分をお楽しみいただけます。


調理例：明太トースト


■ 商品特長

(1) 焼き明太子使用の香ばしいコク

焼き明太子ならではの香ばしさと凝縮された旨み。

奥行きのある味わいが広がります。

(2) パンに抜群の相性

・バゲットに塗って焼くだけで明太フランス

・食パンに塗れば簡単明太トースト

忙しい朝食や軽食、おつまみにも最適です。

(3) パスタやポテトサラダにも

パスタに和えればコク深い明太クリーム風に。

ポテトサラダに加えれば、風味豊かなアレンジメニューに。

パン・麺・野菜まで幅広く使える万能スプレッドです。


調理例：明太パスタ


■ 商品概要

商品名　　　： 食卓のやまや 焼き明太子使用 明太マヨスプレッド

内容量　　　： 140g

発売日　　　： 2026年3月1日(日)

希望小売価格： 550円(税抜)

販売エリア　： 全国

保存方法　　： 要冷蔵(10℃以下)


※本品は風味と口どけを重視した設計のため、温度変化によりやわらかくなることがありますが、品質に問題はありません。

購入後は冷蔵状態を保ち、速やかに冷蔵庫（10℃以下）で保存をお願いいたします。

常温での長時間放置はお避けください。

パッケージデザイン(横)


明太マヨスプレッド(中身イメージ)


■ 会社概要

商号　： 丸和油脂株式会社

代表者： 代表取締役　高橋 信行

所在地： 〒141-0031　東京都品川区西五反田3-9-23

創業　： 大正12年(1923年)

URL　 ： https://www.maruwayushi.com



【本内容に関するお客様からのお問い合わせ先】

丸和油脂株式会社

Tel： 03-3491-1101

URL： https://www.maruwayushi.com