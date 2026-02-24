ELEMOs合同会社(本社：千葉県千葉市美浜区)は、特定小型四輪「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」の取り扱いを、ヨドバシカメラの「マルチメディア梅田」「マルチメディアAkiba」の2店舗で先行開始しました。

URL： https://www.yodobashi.com/product/100000001009541362/





ELEMOs4 REBORNがヨドバシ一部店舗で取り扱い開始





量販店の実店舗で“見て・触れて・乗って”検討できる機会を広げることで、特定小型四輪を初めて知る方にも分かりやすい導線をつくります。









■ 梅田店はアップダウン付きコースで試乗体験が可能

マルチメディア梅田では、アップダウンのある試乗コースで体験が可能です。平坦な路面だけでは分かりにくい走行感や取り回しを、実際の試乗を通じて確認いただけます。





マルチメディア梅田の自転車試乗コース





ヨドバシカメラ 体験コーナー情報【スポーツ・自転車】

参考： https://www.yodobashi.com/store/300212/

※2026年2月時点、ELEMOsの取り扱いは2店舗「マルチメディア梅田」「マルチメディアAkiba」

※試乗の受付時間・条件は店舗運用により異なる場合があります。詳細は店舗へお問い合わせください。









■ 今後は展示店舗数を順次拡大

今回の2店舗での先行展開を皮切りに、ELEMOsは展示・取扱店舗数の拡大を見込んでいます。移動の選択肢が求められる時代に、免許不要モビリティを“日常の売場”で“実際に乗って選べる”環境を増やし、より多くの生活者へ移動の新しい選択肢を提案していきます。









■ ELEMOs4 REBORNについて

「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」は、免許不要(16歳以上)で乗れる特定小型四輪として開発されました。2025年2月以降に導入されたモーター出力テストを含む新たな検査項目にも対応し、安全性と快適性を両立したモデルとして、通勤・買い物など幅広いシーンで活躍します。





車道では最高速度20km/h、歩道では最高速度6km/hで走行可能。免許返納後の移動手段としての検討が増える中、日常の足として選ばれているELEMOsのロングセラーモデルです。

※走行条件・利用条件は法令および製品案内に準拠します。





ELEMOs4 REBORNイメージ(1)





◎スペック

走行距離 ： 約40km ※走行距離は使用環境により変動します。

充電時間 ： 約6時間

最大荷重 ： 120kg

定格出力 ： 600Wツインモーター(300W×2)

重量 ： 約53.0kg

歩道歩行モード： あり

タイヤサイズ ： 11インチ

防塵・防水規格： IP56

盗難防止 ： スマートキー付き

外形寸法 ： 長さ1150mm×幅590mm×高さ1100mm

車両情報URL ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/





◎価格

ELEMOs4 REBORN： 363,000円(税込)









■ 店舗展示・試乗で“体験購入”が可能に

今後、試乗コースのあるヨドバシカメラ店舗を中心に展示車両の導入を順次進め、購入前に走行感や取り回しを“体験して選べる”環境づくりを強化していきます。





今までELEMOsを検討していたものの実車を確認する機会がなく購入に踏み切れなかった方や、ネット通販が苦手でELEMOs公式サイトで注文出来なかった方にとって、ヨドバシカメラでの取り扱いが購入検討の一助となります。









■ 拡大する販売網

現在、ELEMOs（エレモーズ）の車両を購入する方法は以下4つとなっております。

・エレモーズ公式ストア ： https://elemos.jp/officialstore/

・エレモーズ店舗・販売店一覧： https://elemos.jp/partner/

・オートバックス ： https://www.autobacs.com/product/micromobility/top.html

・ヨドバシカメラ(NEW) ： https://www.yodobashi.com/product/100000001009541362/





ELEMOsは日本全国対応で通信販売を行っております。近くに取り扱い店舗がない場合は従来通り公式ストアにてご注文を承ります。









■ 代表コメント

移動の選択肢は、カタログで選ぶ時代から、体験して選ぶ時代へ。ELEMOsは免許不要モビリティを「一部の人の乗り物」にせず、日常の売場で触れられる存在へ押し上げていきます。今回ヨドバシカメラ2店舗での先行展開を起点に、特定小型四輪をより身近な移動手段として広げ、誰もが自由に外出できる社会の実装を加速してまいります。





ELEMOs4 REBORNイメージ(2)





【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階(1E)

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容 ： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)】

車両紹介 ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/

エレモーズ公式ストア： https://elemos.jp/product/elemos4-riborn/