株式会社FREEBE(本社：大阪府大阪市)は、韓国発の高機能スキンケアブランド「TUPS(トゥップス)」の日本国内におけるサロン専売ビジネス(B2B)を、2026年3月2日(月)より正式に開始いたします。

「韓国で多くの肌を見つめてきた、トップエステティシャンたちの知恵と経験を結集。サロンでしか得られなかった満足感を、毎日のホームケアで。」韓国国内で331社、海外で1,000社(合計1,331社、2025年12月時点)の導入実績を誇るTUPSは、常にプロの厳しい現場でその価値を証明し続けてきました。この「韓国エステの肌体験」を、日本のサロン様を通じて、大切なお客様の毎日へお届けします。





■ 韓国エステの肌マネジメント体験をあなたの毎日に

韓国のトップエステティシャンたちの英知を結集した「本物の肌体験」を日本へ。在庫リスクを排除した革新的な「利益還元型B2B2Cモデル」で、サロン経営に持続可能な信頼を。









■ 嘘のない信頼と、揺るぎない実績

TUPSの優位性は、誇張された言葉ではなく、積み上げられた「事実」にあります。

グローバルな信頼の証 ：韓国国内の約331店舗をはじめ、世界各国のエステサロン・クリニックなど合計1,300社以上で導入されています。

エビデンスに基づく開発：現場を知り尽くしたエステティシャンたちが開発に深く携わり、施術との相乗効果を最大化する設計がなされています。

B2B2C利益還元モデル ：サロン様が在庫リスクを抱えることなく、施術と連動した正当な利益を確保できる透明性の高いシステムを構築しました。





多くのB2B取引で障壁となる契約金の設定や、最低発注ロット(MOQ)の制限は一切設けておりません。パートナー企業様が在庫リスクを最小限に抑え、必要な時に必要な分だけ導入できる環境を整えることで、事業規模を問わずスムーズなビジネススタートを支援いたします。この柔軟な取引条件こそが、FREEBEが提供する「共に成長する」ための大きな優位性です。





■ パートナーシップへの想い：地域ではなく「志」で結ばれる

私たちは、提供するエリアを限定することはありません。私たちが求めているのは、TUPSの理念に共感し、お客様の肌に対して誠実に向き合うプロフェッショナルなパートナー様です。本日2月24日に情報を解禁し、来る3月2日(月)より正式に導入に関するお問い合わせの受付を開始いたします。3月2日の開始早々にご連絡をいただいたサロン様には、導入に向けたきめ細やかな個別サポート体制をご用意させていただきます。これは、私たちの新しい挑戦にいち早く手を挙げてくださった方々への、感謝と敬意の形です。









■ 株式会社FREEBE 代表メッセージ

TUPS、そしてFREEBEが最も大切にしているのは『信頼』です。短期的な流行ではなく、サロン様、そしてその先にいるお客様と長く、誠実にお付き合いできるブランドでありたいと考えています。在庫リスクや複雑な決済をオンラインで解消し、エステティシャンの皆様が、その卓越した技術と真心でお客様を美しくすることに専念できる環境を創り出します。共に、日本の美容業界に新しいスタンダードを作っていきましょう。









【サービス概要】

ブランド名 ： TUPS(トゥップス)

プレスリリース日 ： 2026年2月24日(火)

ビジネス・導入受付開始： 2026年3月2日(月)

公式サイト ： https://tupsjapan.com/









■TUPSとは

ブランド名の由来となる独自の理論―

T(Tゾーン)・U(Uゾーン)・P(体質)・S(季節)に基づき、個人の肌タイプや環境に応じた最適なパーソナライズスキンケアを提案いたします。

韓国のトップエステティシャンによる技術とノウハウを研究・体系化し、さらにデータ解析を取り入れたソリューションで、肌本来の美しさをサポート。韓国のトップエステティシャンによる技術とノウハウを研究・体系化し、さらにデータ解析を取り入れたソリューションで、肌本来の美しさを引き出します。

TUPSはお客様が自らの肌を理解し、自分に合ったケアを選べる力を育てることを目指し、根本からの美しさを引き出すスキンケアを追求しています。









■商品ラインナップ

【TUPS Pro High Performance Maxglow Mask】





TUPS Pro High Performance Maxglow Mask





18g(6枚入)／4,800円(税込)

古い角質や不要な汚れをやさしく整えながら、肌の内側※から水分と栄養をチャージし、キメが整った“光膜”のあるツヤ肌印象へ導く、エステティック発想のグロウ集中ケアマスクです。

肌を放置せず、今必要なケアを的確に補うためのアイテム。大切な予定前やコンディションを立て直したいタイミングで、“目に見える変化”を実感できる、ホームケアの中でも特に肌印象を整えられる使いやすいプロダクトです。





※角質層まで

※使用感には個人差があります





＜製品特長＞

・角質ケアとグロウケアを同時に叶える1ステップ集中マスク

・刺激感を抑えた低刺激設計で、肌コンディションをやさしくリセット

・短時間でツヤ・なめらかさ・均一感のある肌印象へ導く設計

・アンプルやクリームの使用前に取り入れることで、スキンケアのなじみを高める※サポートアイテムとしても使用可能









【TUPS First Balancing Gel Cleanser】





TUPS First Balancing Gel Cleanser





200ml／4,400円(税込)

肌本来のバランスを整えながら、不要な汚れや皮脂、老廃物をやさしく落とすジェルクレンザー。

ジェルが泡立ち、きめ細かい泡に変化する「セラムジェル to フォーム」処方で、毛穴の奥までやさしく洗い上げます。





＜こんな方におすすめ＞

・ぬるつきのない弱酸性クレンザーを探している方

・洗顔後のつっぱりが気になる方

・毛穴や皮脂、テカリが気になる方









【TUPS Skin Barrier Focusing Essence Gel】





TUPS Skin Barrier Focusing Essence Gel





200ml／4,400円(税込)

適正な肌温度へ導き、やさしく整える大容量エッセンスジェル。

特許成分Antich(アンティッチ)とCICA成分を配合し、ゆらぎやすい肌をうるおいで包み、お肌のバリア機能をサポートします。

紫外線や乾燥が気になる季節にもおすすめです。





＜こんな方におすすめ＞

・皮膚がほてりやすく敏感になりがちな肌の方

・低刺激でみずみずしい使用感を求める方

・紫外線や乾燥による肌トラブルが気になる方









【TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Ampoule】





TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Ampoule





7ml×4本／7,700円(税込)

肌本来のリズムを整え、内側から潤いを満たす高機能高保湿アンプル。

16種類のペプチド、パンテノール、マデカソサイド(整肌成分)配合で乾燥や肌疲れをケア。

さらに、10種類のヒアルロン酸とβ-グルカンを、独自の保湿技術で角質層までうるおいをしっかりお届けします。健やかで上質な水光肌へ。





＜こんな方におすすめ＞

・1本で保湿・ハリ・美白をケアしたい方

・乾燥によるごわつきが気になる方

・うるおいのあるなめらかな肌を目指す方









【TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Cream】





TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Cream





50ml／7,700円(税込)

肌にうるおいとツヤを与え、ハリ感と透明感のある印象へ導く、プロ仕様クリーム。

低・中・高分子ヒアルロン酸を組み合わせた「Hyaluronic Complex」処方により、うるおいをたっぷり与え、肌表面をやわらかく整えます。

お肌にやさしくなじむテクスチャーで、ベタつきや重さを抑えた心地よい使用感を実現しています。





＜こんな方におすすめ＞

・お肌のハリや弾力の低下を感じている方

・乾燥によるくすみやツヤ不足が気になる方

・ベタつかずしっとりうるおう高保湿クリームをお探しの方









【TUPS Deep Hydration Treatment 1-Week Set】





TUPS Deep Hydration Treatment 1-Week Set





保湿セラム7ml／保湿クリーム10ml／4,400円(税込)

プロハイパフォーマンスM-GFインテンシブラインを、1週間の集中ケアで体感。

肌にうるおいとハリを与える「M-GFインテンシブ アンプル」と、しっとりなめらかに整える「M-GFインテンシブ クリーム」をセットにした、スペシャルケアの1週間トライアルセットです。

乾燥やツヤ不足など、季節や環境による肌のゆらぎを感じたときに。角質層までうるおいを届け、キメの整ったツヤ肌へ導きます。





＜こんな方におすすめ＞

・集中的にうるおいケアをしたい方

・お肌のハリ不足やツヤのなさが気になる方

・まずは1週間、シリーズの使用感を試したい方









■各公式チャネル

TUPSの最新情報やキャンペーンは、公式サイトおよび各SNSでご案内しています。





公式ホームページ： https://tupsjapan.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/tups.japan

公式X ： https://x.com/tupsjapan