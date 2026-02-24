株式会社マクランサ(東京都港区)は、青果物の鮮度維持装置として実績のあるWAVEMAGIC(R)がカット野菜の鮮度維持にも効果があることが確認できたため、新しくカット野菜製造現場向けのモデルの発売を3月1日に開始します。





WAVEMAGIC本体(トランス)





■製品概要

製品名 ： カット野菜用WAVEMAGIC

発売開始日： 2026年3月1日









■製品の特長

1. カット作業前の野菜保存庫に設置し、ホールの状態で鮮度維持処理が可能なため、製造工程を一切変更する必要がありません。

2. 青果物の種類やカット形状により異なりますが、day2～day5の賞味期限延長が可能です。(効果確認は、大阪大学におけるAGEs鮮度確認評価によるものです)

3. カット面の変色やシュリンクを抑制します。

4. WAVEMAGIC本体(トランス)は防水仕様。電極パネルも防錆仕様のため、薬剤による庫内清掃が可能です。

5. 電極パネルは、マグネットで壁面に貼り付けるため工事が不要で、仕様変更時や清掃時に簡単に取り外すことができます。









■仕様

トランス

外形寸法：93(W)×147(H)×33(D)mm

消費電力：19w





電極パネル

外形寸法：910(W)×1820(H)×43(D)mm









■価格(税込み価格)

WAVEMAGIC本体(トランス) ：275,000円/1台

電極パネル(マグネットタイプ、防錆仕様)：33,000円/1枚





製品の詳細に関しては、 https://wavemagic.jp をご参照ください。









■製造販売元

社名 ： 株式会社マクランサ

所在地： 〒108-0072 東京都港区白金6-15-15 プレミスト白金1701

TEL ： 03-3449-8885

URL ： https://www.macransa.co.jp