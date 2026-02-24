デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が制作・運営する、債務整理とお金の悩み解消メディア「債務整理相談ナビ」は、クレジットカードの支払方法である「リボ払い（リボルビング払い）」について、仕組みや手数料（金利）、分割払いとの違いを具体例付きで整理した解説記事を公開しました。

背景

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/ribobarai-toha/

リボ払いは「毎月の支払額が一定になる」支払方法として広く利用されています。一方で、利用残高がある限り手数料（実質年率）が発生する仕組みのため、理解不足のまま利用すると、完済までの期間や支払総額が想定より大きくなる可能性があります。特に近年は、リボ払いと分割払いの違いを十分に理解しないまま利用しているケースも見られ、正確な情報の整理が求められています。

具体例で理解する仕組み

記事では、以下のような具体例を用いて仕組みを解説しています。・残高10万円・年率15％・月1万円返済の場合の内訳例・途中で利用額を増やした場合の返済回数の変化・30万円を3年で完済する試算における方式別比較同じ残高・同じ年率であっても、「元利定額方式」と「元金定額方式」では総支払額に差が生じることを、数値モデルで可視化しています。

リボ払いと分割払いの違いを整理

リボ払いは「支払額固定」、分割払いは「回数固定」という構造上の違いがあります。追加利用を行った場合、・分割払いは月々の支払額が増えやすい・リボ払いは支払期間が延びやすいという特徴があり、仕組みを理解した上での選択が重要です。

想定読者

・リボ払いを利用している方・これから利用を検討している方・明細の手数料が気になっている方・分割払いとの違いを整理したい方

今後の情報提供について

債務整理相談ナビでは、借金問題や支払方法に関する情報を、煽りや誇張を避けながら、制度理解を深める形で発信しています。今後も「生活課題を正しく理解するための基礎情報」を中心に、具体例を用いた解説記事を公開していく予定です。

債務整理相談ナビ®と専門家相談の活用

債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産など手続きにより費用や進め方が異なり、状況によって最適な選択肢も変わります。早い段階で専門家へ相談することで、返済計画の見通しや手続きの可否、必要書類や注意点を整理しやすくなります。『債務整理相談ナビ』では、基礎知識から相談先選びの比較情報まで、読者の不安を減らすための情報提供を続けてまいります。

会社概要

https://saimu.cieloazul.co.jp/

会社名：株式会社cielo azul所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F代表取締役：大泉 聡事業内容：複数の専門メディアの企画・運営運営メディア：債務整理相談ナビ／派遣会社登録ナビ／興信所探偵ナビ／ふるさとめぐり／神社めぐり ほか企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp/＜お問い合わせはこちら＞運営会社：株式会社cielo azul企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp