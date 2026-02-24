株式会社 秀建コーポレーション(ディレクトアートギャラリー)は、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2025年シーズンに達成した「2年連続ワールドシリーズ制覇」および「ナ・リーグ満票MVP獲得」を記念し、『記念ボール豪華額セット』および『豪華3点BOXセット』の販売を開始いたしました。





■2025年、伝説となった「二刀流完全復活」のシーズン

2025年、大谷翔平選手は右肘の手術から復帰し、投手として633日ぶりに公式戦のマウンドへ帰還。打者としても東京ドームでの開幕戦で「凱旋第1号」を放つなどフル回転の活躍を見せました。シーズン成績は55本塁打、102打点、打率.282、OPS 1.014を記録。チームを2年連続のワールドシリーズ制覇へ導き、自身も満票でMVPに輝くという、まさに漫画のような偉業を成し遂げました。





この度発売するのは、その熱狂と感動を凝縮した、ファン垂涎の記念コレクション2種です。





【商品1】世界限定2025セット「記念ボール豪華額セット」

(シリアルナンバープレート付き)

幅約71cmの重厚な木製専用額に、歴史的瞬間と記録を収めた個人のコレクションの枠を超えた、まさに博物館展示レベルの逸品です。





記念ボール豪華額セット(正面)

記念ボール豪華額セット(別カット)





●2枚のMLB承認フォト

(左) 633日ぶりに公式戦のマウンドに立った「投手・大谷」の勇姿。

(右) 東京ドーム開幕戦で日本のファンの前で放った「凱旋第1号HR」の決定的瞬間。

※写真にもMLB機構、MLB選手会などの公式ロゴと、偽造防止の「MLB承認済みホログラムシール」が貼付されています。





MLB承認フォト 復帰マウンド

MLB承認フォト 凱旋第1号





●サイン入り記念ボール(レプリカ)

中央にはシーズン成績とサイン(プリント)が入ったボールを配置。





サイン入りMVP記念ボール(レプリカ)

MVP記念ボール(別カット)





■価格：55,000円(税込)

【商品2】「大谷翔平」2025年MVP記念 豪華3点記念セット

(シリアルナンバープレート付き)

大谷選手の勇姿を再現したフィギュア、決定的瞬間のMLB承認フォト、そしてシーズンの詳細な成績が刻印された記念ボールのセットです。





豪華3点BOXセット





●MLB公式認定フィギア

バットを手にし、ドジャースのユニフォーム(背番号17)を纏った精巧な作り。





公式認定フィギア





●記念ボール

「55 HR」「102 RBI」などのスタッツに加え、MVPやワールドシリーズ制覇の功績が刻まれています。





サイン入りMVP記念ボール(レプリカ)

MVP記念ボール(別カット)





●MLB承認フォト

東京ドーム開幕戦で日本のファンの前で放った「凱旋第1号HR」の決定的瞬間。

※写真にはMLB機構、MLB選手会などの公式ロゴと、偽造防止の「MLB承認済みホログラムシール」が貼付されています。





MLB承認フォト 凱旋第1号





仕様：劣化防止のUVカット専用BOX入り。





■価格：55,000円(税込)

あの日、世界中が震えた「大谷翔平の2025年」。その奇跡の証を、ぜひあなたのお手元に。