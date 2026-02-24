こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の冷えや運動不足による腸内の「溜め込み感」に！日本調剤、人気の“550円均一市販薬”から浣腸薬を新発売
〜12歳から使用可能。スムーズな排便をサポートし、使いやすさにも配慮〜
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」の新商品として、「ケンエー・浣腸」を2026年2月24日より「日本調剤オンラインストア」で、3月2日より日本調剤の店舗と一部企業さまで販売いたします。
■「5COINS PHARMA」とは？
原則550円（税込）均一※1のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった39品目を揃えています。
本シリーズは売上が前年同期比170%※2と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業、1,000店舗でのお取扱い実績がございます※3。
■「ケンエー・浣腸」 3つの特長
1. 植物由来グリセリンの作用で、スムーズな排便をサポート
2. 12歳から使用可能。ご家族の急な便秘に
3. 挿入しやすいショートノズルと、薬液を押し出しやすいイチジク型容器
■開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）
寒さが本格化する2月は、寒さによる運動不足や水分不足から腸の動きが鈍くなり、便秘に悩む方が増える季節です。本製品はお腹への負担を抑えつつ、スムーズな排便をサポートする処方にこだわりました。環境の変化やストレスでリズムを崩しやすいお子様から、運動量が減りやすいご年配の方まで、幅広い方にお使いいただけます。日々の食事や運動に加え、どうしても出ない時の「お守り」としてご活用ください。
※1 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます
※2 2024年8月〜2025年7月の前年同期比
※3 取扱品目は企業・店舗ごとに異なります
■商品概要
商品名称：ケンエー・浣腸
リスク分類：第2類医薬品
薬効分類：浣腸薬
希望小売価格：550円（税込）
■日本調剤オンラインストアでのご購入はこちらから
https://store.nicho.co.jp/products/OS202602041001
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
関連リンク
日本調剤オンラインストア商品ページ
https://store.nicho.co.jp/products/OS202602041001
日本調剤のプライベートブランド商品および法人向け販売について
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/
