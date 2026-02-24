冬の冷えや運動不足による腸内の「溜め込み感」に！日本調剤、人気の“550円均一市販薬”から浣腸薬を新発売

〜12歳から使用可能。スムーズな排便をサポートし、使いやすさにも配慮〜

　薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」の新商品として、「ケンエー・浣腸」を2026年2月24日より「日本調剤オンラインストア」で、3月2日より日本調剤の店舗と一部企業さまで販売いたします。















■「5COINS PHARMA」とは？

　原則550円（税込）均一※1のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった39品目を揃えています。

　本シリーズは売上が前年同期比170%※2と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業、1,000店舗でのお取扱い実績がございます※3。

■「ケンエー・浣腸」 3つの特長

1.　植物由来グリセリンの作用で、スムーズな排便をサポート

2.　12歳から使用可能。ご家族の急な便秘に

3.　挿入しやすいショートノズルと、薬液を押し出しやすいイチジク型容器

■開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）











　寒さが本格化する2月は、寒さによる運動不足や水分不足から腸の動きが鈍くなり、便秘に悩む方が増える季節です。本製品はお腹への負担を抑えつつ、スムーズな排便をサポートする処方にこだわりました。環境の変化やストレスでリズムを崩しやすいお子様から、運動量が減りやすいご年配の方まで、幅広い方にお使いいただけます。日々の食事や運動に加え、どうしても出ない時の「お守り」としてご活用ください。

※1　「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます

※2　2024年8月〜2025年7月の前年同期比

※3　取扱品目は企業・店舗ごとに異なります

■商品概要

商品名称：ケンエー・浣腸

リスク分類：第2類医薬品

薬効分類：浣腸薬

希望小売価格：550円（税込）

