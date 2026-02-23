人気店「パティスリー洛甘舎」が、２月２５日（水）～３月３日（火）までの雛祭り商戦期間、期間限定で出店いたします。雛祭り限定の「ＰＲＥＭＩＵＭ 雛祭 ショート」を中心に、「和ティラミス」他「和魂洋才」の生ケーキ。進物品といたしまして、大人気の「洛甘バターサンド」は、春に向かって限定品の＜桜＞も販売。本商品は、春の京都をイメージした「桜」が香る桜色のかわいいバターサンドです。また、新作のかわいい桜の形の「洛甘もなんしぇ」を同時発売いたします。ご来店お待ちしております。

ＰＲＥＭＩＵＭ「雛祭」ショート の特長と工夫

苺尽くしの「ＰＲＥＭＩＵＭ 雛祭 ショート」でお雛祭りを華やかに！「ＰＲＥＭＩＵＭ 雛祭 ショート」は、希少な白苺の隣に、雛祭り限定で「桜の塩漬け入りゼリー」とアラザンをトッピング！自家製いちごジャムで作ったスポンジ生地と苺のクリームに、最高級「あまおう」をゴロッゴロッと入れた、苺尽くしのお雛祭りを華やかに彩るショートケーキです。いくらでも口に入れたくなる本商品のクリームは、甘過ぎないあっさりとした口当たりも人気の秘密です。苺！いちご！ピンク！ギャル！なケーキをお楽しみください。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1FURL : https://rakkansha.jp