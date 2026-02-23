春の韮崎を味わい尽くす！NIRAマルシェ＆にらさきワインフェスティバル同時開催
韮崎市の魅力を味わい尽くす一日、「NIRAマルシェ」と「春のにらさきワインフェスティバル」を、令和8年3月22日（日）に同時開催します。
韮崎のおいしいグルメや体験、個性豊かなワインを楽しめる、春の恒例イベントです。
NIRAマルシェ
韮崎市民交流センター「ニコリ」オープンテラスを会場に、韮崎の人気店が集結。
グルメや体験を通して、地域の魅力に触れることができます。
また、マルシェ会場では「わなげにチャレンジ！」を実施。
NIRAマルシェ出店店舗（ニコリ・オープンテラス内）のうち2店舗でお買い物をすると、輪投げに挑戦できます。
高得点を出した方には景品をプレゼント。
受付は韮崎市観光協会ブースで行います。
当日はニーラグッズの販売もあります。
■開催概要
日時：令和8年3月22日（日）10:00～15:00
会場：韮崎市民交流センターニコリ
1階 オープンテラス
■出店一覧
・カーブス韮崎店
・くしらん・ブジ
・コクテール堂
・こだわり正宗
・韮崎市地域情報発信センター
・韮崎にらの会
・Blooming Bakery
春のにらさきワインフェスティバル
韮崎駅前広場では、市内ワイナリーが一堂に会する「春のにらさきワインフェスティバル」を開催します。
春の気配を感じながら、韮崎ワインの飲み比べを楽しめるイベントです。
当日は、ワインの試飲・販売のほか、利きワイン大会、ビンゴゲーム、ワインセミナー、ミュージックライブなど、ステージイベントも盛りだくさん。
ワインに合う料理が楽しめるグルメブースやキッチンカー、ご家族で楽しめるファミリーエリアも用意されています。
■開催概要
日時：令和8年3月22日（日）10:00～15:00
会場：韮崎駅前広場、韮崎駅前広場市民駐車場
※駐車場はありません。公共交通機関の利用にご協力ください。
※雨天時も開催（会場内に大型テント約120席を設置）
■ ステージイベント（予定）
・10:00 オープニング
・10:15 ウェルカムビンゴ（先着100名）
・11:00 ワインセミナー＆ワインクイズ
・12:00 ミュージックライブ
・12:40 市内ワイナリー・ワイナリー開業予定者紹介
・13:30 利きワイン大会（赤・白 各5名）
・14:30 お楽しみワイン抽選会
■ 出展ワイナリー
・ドメーヌ茅ヶ岳
・ドメーヌCreation farm
・能見園 河西ワイナリー
・サン・フーズ
・マルス穂坂ワイナリー
【ワイナリー開業予定者】
・Domaine Kyoko Hosaka準備室
・Funatsu Vineyard
・アイディーエス企画
・ドメーヌ・アサノハ（地域おこし協力隊 青山優介氏）
※一部ブースでは試飲・販売は行いません。
■ 試飲チケット
試飲チケット（10枚綴り）：1,000円
※試飲用プラスチックグラス付き
※現金またはPayPay対応
■ グルメ・ファミリーエリアも充実
市内飲食店によるグルメブースや、ワインコルクを使った工作・ゲームが楽しめるファミリーエリア、キッチンカーエリアも登場。
お子さま連れでも一日楽しめます。
■ 駐車場利用停止のお知らせ
イベント開催に伴い、韮崎駅前市民駐車場は以下の期間利用できません。
利用停止期間：3月19日（木）13:00～3月22日（日）16:00
■ お問い合わせ
一般社団法人 韮崎市観光協会
TEL：0551-22-1991
■ 主催：韮崎産ワインプロモーション実行委員会
韮崎市の魅力を紹介｜にらさきワイン♪
県内を代表する高品質醸造用ぶどうの産地である韮崎市穂坂の地。
日照時間が長く、とくに茅ヶ岳山麓に広がる穂坂果実郷は水はけの良い土地で、みずみずしく糖度の高いぶどうが育ちます。
収穫されたぶどうから造られるワインは、甘味と酸味のバランスが良く、自然が豊かに薫る格調高い味わいが特徴です。
お祝いごとや自分へのご褒美に、韮崎のワインを堪能してみてください！
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/gurumetokusyu/7950.html