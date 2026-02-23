韮崎市の魅力を味わい尽くす一日、「NIRAマルシェ」と「春のにらさきワインフェスティバル」を、令和8年3月22日（日）に同時開催します。

韮崎のおいしいグルメや体験、個性豊かなワインを楽しめる、春の恒例イベントです。

NIRAマルシェ









韮崎市民交流センター「ニコリ」オープンテラスを会場に、韮崎の人気店が集結。

グルメや体験を通して、地域の魅力に触れることができます。

また、マルシェ会場では「わなげにチャレンジ！」を実施。

NIRAマルシェ出店店舗（ニコリ・オープンテラス内）のうち2店舗でお買い物をすると、輪投げに挑戦できます。

高得点を出した方には景品をプレゼント。

受付は韮崎市観光協会ブースで行います。

当日はニーラグッズの販売もあります。

■開催概要

日時：令和8年3月22日（日）10:00～15:00

会場：韮崎市民交流センターニコリ

1階 オープンテラス

■出店一覧

・カーブス韮崎店

・くしらん・ブジ

・コクテール堂

・こだわり正宗

・韮崎市地域情報発信センター

・韮崎にらの会

・Blooming Bakery

春のにらさきワインフェスティバル









韮崎駅前広場では、市内ワイナリーが一堂に会する「春のにらさきワインフェスティバル」を開催します。

春の気配を感じながら、韮崎ワインの飲み比べを楽しめるイベントです。

当日は、ワインの試飲・販売のほか、利きワイン大会、ビンゴゲーム、ワインセミナー、ミュージックライブなど、ステージイベントも盛りだくさん。

ワインに合う料理が楽しめるグルメブースやキッチンカー、ご家族で楽しめるファミリーエリアも用意されています。

■開催概要

日時：令和8年3月22日（日）10:00～15:00

会場：韮崎駅前広場、韮崎駅前広場市民駐車場

※駐車場はありません。公共交通機関の利用にご協力ください。

※雨天時も開催（会場内に大型テント約120席を設置）

■ ステージイベント（予定）

・10:00 オープニング

・10:15 ウェルカムビンゴ（先着100名）

・11:00 ワインセミナー＆ワインクイズ

・12:00 ミュージックライブ

・12:40 市内ワイナリー・ワイナリー開業予定者紹介

・13:30 利きワイン大会（赤・白 各5名）

・14:30 お楽しみワイン抽選会

■ 出展ワイナリー

・ドメーヌ茅ヶ岳

・ドメーヌCreation farm

・能見園 河西ワイナリー

・サン・フーズ

・マルス穂坂ワイナリー

【ワイナリー開業予定者】

・Domaine Kyoko Hosaka準備室

・Funatsu Vineyard

・アイディーエス企画

・ドメーヌ・アサノハ（地域おこし協力隊 青山優介氏）

※一部ブースでは試飲・販売は行いません。

■ 試飲チケット

試飲チケット（10枚綴り）：1,000円

※試飲用プラスチックグラス付き

※現金またはPayPay対応

■ グルメ・ファミリーエリアも充実

市内飲食店によるグルメブースや、ワインコルクを使った工作・ゲームが楽しめるファミリーエリア、キッチンカーエリアも登場。

お子さま連れでも一日楽しめます。

■ 駐車場利用停止のお知らせ

イベント開催に伴い、韮崎駅前市民駐車場は以下の期間利用できません。

利用停止期間：3月19日（木）13:00～3月22日（日）16:00

■ お問い合わせ

一般社団法人 韮崎市観光協会

TEL：0551-22-1991

■ 主催：韮崎産ワインプロモーション実行委員会

韮崎市の魅力を紹介｜にらさきワイン♪









県内を代表する高品質醸造用ぶどうの産地である韮崎市穂坂の地。

日照時間が長く、とくに茅ヶ岳山麓に広がる穂坂果実郷は水はけの良い土地で、みずみずしく糖度の高いぶどうが育ちます。

収穫されたぶどうから造られるワインは、甘味と酸味のバランスが良く、自然が豊かに薫る格調高い味わいが特徴です。

お祝いごとや自分へのご褒美に、韮崎のワインを堪能してみてください！

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/gurumetokusyu/7950.html