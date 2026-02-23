「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年3月4日(水)に開催されるとやま呉西圏域主催「富山WEST AIマッチングEXPO - 就活革命」において、当社が提供する価値観マッチングツール「AIタレンティー」が導入されることをお知らせいたします。

本イベントは、富山県西部6市（高岡市・射水市・砺波市・小矢部市・南砺市）内に事業所がある150社の企業が出展する合同企業説明会です。今年のコンセプトは「会う前に"合う"がわかる合同企業説明会」で、AIタレンティーが導入されることとなりました。AIタレンティーの導入により、事前の価値観診断を通じて、求職者と企業が条件面に囚われない"相性の良さ"を可視化し、より本質的な出会いを創出することを目指します。

イベントの概要はこちら：

■導入の背景と狙い

https://gosei-ai.jp/

昨今、求職者の企業選びや採用活動において、「価値観の一致」が重視される傾向が強まっています。一方で、企業の知名度や情報量の差によって、求職者と地元企業とのマッチングが限定的になってしまう課題も浮き彫りになっています。物価高や賃上げの影響で大手志向の就活生が増えた結果、大手企業では「買い手市場」、地方・中小企業では「売り手市場」となっているのです。

特に大規模な合同説明会では、知名度の低い企業に求職者が立ち寄りにくい、または興味を持ちづらいという傾向があります。そして、イベント主催・出展企業・求職者それぞれが下記のような課題を抱えていることが多いです。

■AIタレンティーの特徴

「富山WEST AIマッチングEXPO - 就活革命」において、AIタレンティーは下記のメリットを提供いたします。

①求職者・企業双方が事前に簡単な質問に回答し、AIがマッチ度の高い企業を提示することで、価値観をもとに「相性の良い出会い」を可視化

②イベント当日は、求職者がマッチング結果をもとにブース訪問することで、対話の質と参加満足度の向上を図る

③求職者が企業をお気に入り登録したら、企業側からスカウトを送信可能

④企業ブースが空いている状況を、求職者に通知することが可能

■イベント概要

名称：富山WEST AIマッチングEXPO - 就活革命

開催日： 2026年3月4日(水)10:00～12:00/13:30～15:30

会場：高岡テクノドーム（富山県高岡市二塚322-5）

参加対象者：2027年卒業予定者(新卒者)、2026年卒業予定者、既卒者、留学生、UIJターン希望者、一般求職者

導入ツール：AIタレンティー（提供：就活ラジオ）

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ代表：碓井一平所在地：富山県富山市上飯野20-6設立：2022年1月11日資本金：3,500万円（資本準備金含む）HP：

https://www.shukatsuradio.com/