一般社団法人微弱電流療法研究会は、廃業の危機に立たされる治療家を救済し、国民の健康課題の解決に貢献するため、微弱電流医療機器「NEUBOX」を活用した治療体験会を2026年3月29日(日)に福岡県博多駅周辺にて開催いたします。





「NEUBOX」詳細URL： https://neubox.jp/





微弱電流療法





近年、療術業界はかつてないほどの苦境に立たされています。

東京商工リサーチの調べによると、2025年は整骨院や鍼灸院、整体院を含む療術業の廃業件数が過去最多となりました。競合の増加に加え、物価高騰の影響が追い打ちとなり、廃業を余儀なくされる先生が急増しています。

この現状を見るにつけ、胸が締め付けられる想いになります。





患者さんのことを思い、勉強や技術の研鑽を続けてきた先生方が、廃業に追い込まれていくのです。患者さんのことを考える優しい治療家ほど値上げに踏み切れず、ジリ貧となり、経営が立ち行かなくなる。そんな先生を何人も見てきました。





「患者さんのために心を込めて施術しているのに、経営がうまくいかない」

「値上げをしたいが、患者さんの負担を考えると踏み切れない」

こうした声は、全国の治療家から当研究会にも寄せられています。









■微弱電流医療機器NEUBOXという新たな可能性

そんな中、医療機器の発展は目覚ましく、微弱電流医療機器NEUBOXが療術業界の中で話題となっています。

微弱電流医療機器NEUBOXは、短時間での施術設計の可能性を秘めた医療機器です。

当協会の会員の治療院では、微弱電流医療機器NEUBOXを用いて首のあるポイントに通電すると花粉症による鼻詰まりが和らぐ施術が話題となり、地元のメディアにまで紹介された実例があります。

また、全国の会員の先生からは季節性の鼻詰まりにも効果があったという報告をいいただいております。

花粉症は、昨年の骨太の方針にも明記されるほどの社会問題です。多くの国民が毎年花粉症に悩まされ、生活の質が低下している現状があります。

競合とは異なる切り口で、国民のお悩みを解決する一助となれば、自費施術の選択肢の一つとなり、安定した治療院経営につながる可能性があります。





NEUBOX





■私たちが治療体験会を開催する理由

一人でも多くの患者さん思いの治療家に、日々の臨床に活かせるコンテンツを届けたい。

その一心で、私たちはこの治療体験会を開催いたします。

当日は、微弱電流医療機器NEUBOXの活用法を実際に体験していただきます。参加された先生方が、明日からの臨床にすぐに活かせる内容を、少人数制ならではの丁寧な形でお伝えします。

来院なさる患者さんのお悩みを解決し、治療家の先生方の経営も安定する一助となればと願っています。

そんな好循環を生み出すきっかけになればと、心から願っています。









■治療体験会 概要

開催日時 ： 2026年3月29日(日)［体験会］13:45-16:30(※13:30開場)

場所 ： 福岡県博多駅周辺

申込 ： https://mcr-s.com/seitai-taiken/

お問い合わせ： https://mcr-s.com/contact/









■一般社団法人微弱電流療法研究会について

一般社団法人微弱電流療法研究会は、全国の対人支援を行う医療従事者に向けた微弱電流医療機器の治験や症例の普及、そしてスポーツ選手やスポーツチームのサポート、救護活動を通じて、柔道整復師や鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の先生方と共に学び、成長できる機会を提供することを目的とする非営利団体です。





https://mcr-s.com/