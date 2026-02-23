株式会社ケイアートファクトリー(大阪府東大阪市、代表取締役 谷 和雄)は、Webサイト訪問者の離脱を防ぎ、企業の魅力を瞬時に伝える「ファーストビュー作成サービス」の提供を2026年2月1日に開始しました。生成AIと人のディレクションを組み合わせ、企業・サービスの価値が一目で伝わるファーストビューを低コストかつ短期間で制作します。









■ファーストビューで企業・サービスのイメージが伝えきれないという課題

Webサイトは訪問直後の数秒で「この会社は何をしているのか」「自分に関係があるサービスか」を判断されると言われています。しかし実際には、ファーストビューだけでは企業イメージやサービスイメージが十分に伝わっていないケースが多く見受けられます。





・企業の世界観や強みが伝わらない

・サービス内容が抽象的で理解しづらい

・デザインは整っているが印象に残らない





その結果、訪問者は内容を深く理解する前に離脱してしまい、本来伝えるべき価値や魅力を届けられていない状況が生まれています。特に広告やSNSから流入したユーザーにとって、ファーストビューは企業やサービスの第一印象を決定づける重要な要素となっています。









■企業・サービスのイメージを伝えるファーストビュー動画制作を開始

本サービスは、Webサイト訪問時に表示されるファーストビューにおいて、企業イメージやサービスイメージを直感的に伝えることに特化した動画制作サービスです。





生成AIを活用した映像表現と、広告・Web制作で培ったディレクションノウハウを組み合わせることで、言葉や静止画だけでは伝えきれなかった世界観や強み、提供価値を短時間で可視化します。訪問者が「どんな企業で、どんなサービスなのか」を瞬時に理解できるファーストビューを実現します。









■サービスの特長

・Webサイトや採用サイトへの訪問者の行動を想定した構成設計

・生成AIを活用し動画でビジュアル表現

・コピー、デザイン、構成を一体で制作

・「誰に・何を伝えるか」を明確に整理

・既存サイトのファーストビュー改善にも対応









■導入メリット

・Webサイトの第一印象を短期間で改善

・サービス内容や強みが直感的に伝わる

・広告やSNS流入との相性が高い

・全面リニューアル不要で導入可能









■制作フロー

・ヒアリング(事業内容・ターゲット整理)

・構成設計(訴求ポイントの明確化)

・ビジュアル、コピー制作(AI活用)

・デザイン調整

・ご確認、修正

・ご納品









■価格・プラン

220,000円～









■制作期間

目安：約2週間～ ※内容や修正回数により変動します。









■今後の展開

株式会社ケイアートファクトリーは、生成AIを活用したWeb・広告領域の支援を強化し、Webサイト制作・動画制作、広告連携まで含めた総合的なマーケティング支援を提供していきます。









■会社概要

社名 ： 株式会社ケイアートファクトリー

所在地 ： 大阪府東大阪市長堂1-6-20 リアライズ布施ビル 7階

代表者 ： 代表取締役 谷 和雄

設立 ： 2000年4月

事業内容 ： 広告事業／生成AI事業

公式サイト： https://k-art-factory.jp/

生成AIサービスサイト： https://ai.k-art-factory.jp/