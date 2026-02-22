Offo tokyo¡¢Ç¤ÎÆü¤Ë¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤òÈ¯É½¡ªÀÖÇ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ Nemo¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò°µÅÝ¡ª
Offo tokyo¤Ë¤è¤ë¼«¼ç´ë²è¡ÖNemo¡ÊOffo tokyo¡ËPresents ¡È²¼ËÌÇº× 2026¡É¡×¤¬¡¢2·î22Æü¡¦²¼ËÌÂôADRIFT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ä¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¡¢³«¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Õ¥í¥¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡ÉNemo Time¡É¤È¾Î¤·¤¿Nemo¡ÊDJ¡Ë¤Ë¤è¤ëDJ¥×¥ì¥¤¤¬¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ÖWeekend¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤Ï°ìÅÀ¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¡£Hiira¡ÊVo.¡Ë¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀÄ¿§¤«¤éÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿Nemo¤Î»Ñ¤¬¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤À¤È¤¤¤¦¤½¤Î¿·¤·¤¤Áõ¤¤¤Ï¡¢¿Þ¤é¤º¤â¤³¤ÎÆü¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ò360ÅÙ°Ï¤à¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â³¤¯¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²£¤ËÍÉ¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ïº£¾¬¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤ÏÀ¹Âç¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤Ø¤Èº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿MC¤Ç¤Ï¡¢5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¥¤¥«¥µ¥Þ¡É¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¢°ìÀ¸¡£¡×¤¬3·î4Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀÚ¤Ê¤¯¤âÑ³¤¤¥Ð¥éー¥É¤Ç¡¢¡È¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¤½¤Î¿¼¤¤Í¾±¤¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Çº×¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖBeautiful life & Modern Romance¡×¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1ÃÆ¤Î¡Ö308¡×¤Ø¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï°ìÀÆ¤Ë¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¸÷·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö°¥¤È¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¥½¥í¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î°ì¶Ê¤òÁ°¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¥Ä¥¢ーÀè¤Ë²Ã¤¨¡¢Shota¡ÊGt.&Sax¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¤ò´Þ¤à¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ÖOffo tokyo One man Tour 2026¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¡É½ÂÃ« CLUB QUATTRO¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¤É¤è¤á¤¤È´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö2026Ç¯¤âOffo tokyo¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖYour Song¡×¡£
1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¡Ö¼¡¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´°·ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÎÆÍÆþ¡£²ÃÂ®¤·Â³¤±¤ëOffo tokyo¤«¤é¡¢2026Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¢°ìÀ¸¡£¡×Lyrics : Shota KayaMusic : Shota KayaArrange : Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)https://Offo-tokyo.lnk.to/sayonara_paps
¡ãOffo tokyo One man Tour 2026¡ä6/20 Ì¾¸Å²°¡¦ell fits all6/21 Âçºå¡¦yogibo HOLLYMOUNTAIN6/27 Ê¡²¬¡¦Queblick7/05 »¥ËÚ¡¦SOUND CRUE7/18 ½ÂÃ«¡¦CLUB QUATTROhttps://eplus.jp/offo-tokyo-26/
¡ãOffo tokyo Two man live ¡ÈRainy day¡É¡ä4/24 ÇßÅÄZeela (¥²¥¹¥È¡§DENIMS)5/9 duo MUSIC EXCHANGE (¥²¥¹¥È¡§ÆüÌî·òÂÀ)https://eplus.jp/sf/detail/4187410001
²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ ¡ÈOffo¡É¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢R&B¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯¿®¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È¡¢³Î¤«¤Ê²»³ÚÅª¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥ÐーÃ£¤¬ÁÕ¤ÇÁà¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤é¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿ New Urban Jpop¡£
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈHP¡¦SNS¡Û¢£Official Site¡§https://www.offojapan.tokyo ¢£X¡§https://x.com/offo_tokyo¢£Label Site¡§https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=@offotokyo InstagramÅê¹Æ :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/offo_tokyo/https://www.tiktok.com/@offotokyoTikTokÅê¹Æ :https://www.tiktok.com/@offotokyo
2·î22Æü(Æü) ¡ÖNemo¡ÊOffo tokyo¡ËPresents ¡È²¼ËÌÇº× 2026¡É¡×¼Ì¿¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥¹¥¨¥è¥·¥ê¥ç¥¦¥¿