パーソナルジム「ANIMAL REBOOT（アニマルリブート）」（所在地：奈良県生駒市元町 グリーンヒルいこま地下1階）は、2026年2月8日（日）にグランドオープンいたしました。理学療法士歴12年・整体師歴9年の代表 牛原 晋（うしはら しん）が、医療・介護の現場で培った知識と技術を活かし、「整体×トレーニング」で身体の根本改善を目指す新しいパーソナルジムです。

もう少し早く出会えていたら、手術や入院をせずに済んだのではないか――。長年のリハビリ経験から生まれた想いを原点に、医療や介護に頼る“前”の予防的な身体づくりを提案。50～60代の女性を中心に、「一生自分の足で歩ける身体」を一緒につくるジムとして、地域の健康拠点を目指します。

オープンの背景｜代表・牛原 晋の想い

理学療法士として、病院・訪問リハビリ・通所リハビリの現場で12年にわたり、多くの方のリハビリテーションに携わってきました。その中で痛感したのは、「もう少し早く出会って、整体や運動をお伝えできていれば、入院や手術、介護を受けずに済んだのではないか」ということ。医療や介護に関わってからリハビリを行えば、少しずつ改善に向かうことは可能です。しかし、そこから生活が大きく変わるほど回復される方はごくわずかというのが現実です。

保険は使えなくとも、医療や介護に関わる“前”に正しい知識と運動習慣を届けたい。一生、医療や介護に頼らない身体づくりのために、自分の知識と技術を使うことこそが社会への貢献ではないか――。この想いから、整体で身体を整えるだけでなく、バランスが崩れる原因である筋力を鍛えられる環境として、あえて「パーソナルジム」という形態を選び、ANIMAL REBOOTをオープンいたしました。

ANIMAL REBOOTの3つの特徴

特徴① 理学療法士による「評価→整体→トレーニング」の一貫プログラム

一般的なパーソナルジムでは「鍛える」ことが中心ですが、ANIMAL REBOOTでは、まず姿勢・動き・痛み・痺れなどの身体の状態を理学療法士の視点で詳細に評価。動きに制限がある箇所は整体で整えてから、その制限の根本原因である筋力の弱さやアンバランスに対してトレーニングを行います。「整える＋鍛える」を一人の専門家が一貫して提供できることが最大の強みです。

特徴② 「Animal Flow」を取り入れた独自メソッド

ジム名「ANIMAL REBOOT」の由来でもある「Animal Flow」は、動物の動きをベースにした自体重トレーニングプログラム。代表の牛原はAnimal Flow Instructor Level 2の認定を保有しており、関節の可動性・筋力・バランスを総合的に高めるプログラムを提供します。マシンに頼らず自分の身体を自在に操れるようになることで、日常生活の動きやすさ・歩きやすさに直結する身体づくりを実現します。

さらに、Zoomを使ったオンラインAnimal Flowレッスンも開講中。毎週火曜・土曜の朝7:00～7:30と夜21:00～21:30の1日2枠で、全国どこからでも参加可能です。店舗への入会は不要で、月額1,000円（税込）から始められるため、Animal Flowを気軽に体験してみたい方にも最適です。お申し込みは公式LINEよりお受けしています。公式LINE：https://lin.ee/Y0HkBWFY

特徴③ 月額5,000円の通い放題サーキットトレーニング

毎日（月～土）12:00～16:00の4時間、予約不要・最大同時5名のサーキットトレーニングの時間を設けています。月額5,000円で通い放題のため、買い物のついでに気軽に立ち寄れる「運動習慣の入り口」として、パーソナルセッションとの併用にも最適です。運動シューズ・タオル・飲み物をお持ちいただければ、更衣室も完備しているのですぐに運動を始められます。

料金プラン

●入会金 5,000円●体験レッスン 約60分 3,000円●パーソナルセッション（1回 60分） 8,000円 回数券 4回：30,000円（7,500円/回） 60分×4回分 回数券 8回：56,000円（7,000円/回） 60分×8回分 回数券 12回：78,000円（6,500円/回）60分×12回分 回数券 16回：96,000円（6,000円/回）60分×16回分●整体のみ（30分）4,000円●サーキットトレーニング通い放題／月～土 12:00-16:00 月額 5,000円●オンラインAnimal Flowレッスン／火・土 朝or夜 各30分 月額 1,000円《注意事項》※パーソナルセッションは完全予約制です。※サーキットトレーニングは予約不要でご利用いただけます。※オンラインレッスンは店舗への入会不要で、全国どこからでもご参加いただけます。

オープン記念キャンペーン

体験レッスンが通常3,000円 のところ1,000円で受けられます。さらに体験当日のご入会で入会金無料になります。※キャンペーンの期間・条件等の詳細はお問い合わせください

店舗概要

店舗名：ANIMAL REBOOT（アニマルリブート）所在地：〒630-0257 奈良県生駒市元町1丁目3-22 グリーンヒルいこま 地下1階営業時間：10:00～19:00（サーキットトレーニング：12:00～16:00）営業日：月曜～土曜・日曜・祝日 ※不定休あり（予約ページにてご確認ください）アクセス：近鉄生駒駅より徒歩約3分公式サイト：https://animalreboot.my.canva.site/dag-bhqhsmwInstagram @shin_animal_reboot公式LINE https://lin.ee/Y0HkBWFY

代表プロフィール

牛原 晋（うしはら しん）ANIMAL REBOOT 代表 ／ 理学療法士 ／ Animal Flow Instructor Level 2福岡県太宰府市出身。理学療法士として病院勤務3年、訪問リハビリ4年、通所リハビリ5年と、医療・介護の現場で計12年にわたりリハビリテーション業務に従事。並行してパーソナルトレーナーとして7年、整体師として9年の実績を持つ。「医療や介護に頼る前に、正しい知識と運動習慣で一生自分の足で歩ける身体をつくる」という信念のもと、2026年2月にANIMAL REBOOTを開業。整体とトレーニングの両面から、地域の方々の健康をサポートしている。

本件に関するお問い合わせ先ANIMAL REBOOT（アニマルリブート）代表：牛原 晋E-mail：shin.underhand@gmail.com公式LINE：https://lin.ee/Y0HkBWFY※ 一般のお客様からのお問い合わせは公式LINEよりお願いいたします。