『第38回 潤星会‐山田伊純 独立十周年記念‐』が、国立能楽堂にて2026年6月6日 (土)に上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/12819

能楽金剛流の自主公演「潤星会」は本年で38回目となります。今回の公演では、山田伊純の独立十周年記念として、能『道成寺』の披キ（※）を上演します。※披キ（ひらき）とは、重習といわれる重要な演目の初演のことを指す能『道成寺』とは、能楽師にとって登竜門の一つに数えられ、「若手能楽師の卒業試験」とも称される、極めて重要な演目です。数ある見どころの中でも、物語の主人公である白拍子が鐘へと近づいていく場面、そして鐘が落ちる瞬間は、舞台全体が最高潮の緊張感に包まれる場面として知られています。本曲の鐘入りは、大変危険の伴うもので、演者の高い技量や身体能力、そして集中力が求められます。その一瞬に観客の視線が集まります。手に汗を握る、迫真の舞台が期待されます。当日は道成寺のほか、人間国宝・金剛流宗家金剛永謹氏による金剛流舞囃子「枕慈童」、田崎甫氏による宝生流舞囃子「松尾」、茂山千五郎氏による大蔵流狂言「鐘の音」、そのほか仕舞など、多彩な演目が上演されます。どうぞご来場ください。

【道成寺あらすじ】

紀伊国・道成寺では、長いあいだ失われていた釣鐘をこのたび再興し、三月のある日に鐘供養を営むことになりました。道成寺は女人禁制でしたが、一人の白拍子が参詣してきて、「供養のために舞を舞いたい」と願い出たため、特別に入場を許されました。白拍子は舞を舞い、乱拍子などを踏んでいましたが、人々が次第に眠気を催したのに乗じて鐘へと狙い寄り、「思えばこの鐘こそ怨めしいものです」と言いながら龍頭の部分に手をかけ、今にも飛び上がるかと思われたところ、そのまま鐘を引きかぶって姿を消してしまいました。騒然となる中、住僧が現れて、かつて鐘が失われた当時の出来事を語ります。・・・ある娘に慕われた客僧が、この寺へ逃れ来て事情を明かし、鐘の中に身を潜めていたところ、その娘は大蛇となって追って来た。大蛇は鐘に巻きつき、火焔を吐いて鐘を溶かし、ついには客僧を殺してしまったのだという。その女の執心が今なお残り、再興された鐘を再び炎で焼こうとしているのであろう、と。そこで住僧たちは力を合わせて祈りを行い、再び鐘を引き上げました。すると、先ほどの白拍子が蛇の姿となって現れました。僧たちの祈りによる法の功力によって、その大蛇はついに伏し、姿を消したのでした。

潤星会とは

潤星会は金剛流能楽師の山田純夫と山田伊純による自主公演。設立後、毎年演能会を続けてきた。昨年より本公演の主催を、一般財団法人Ballonblumeが引き継いだ。当財団は、能楽をはじめとしたあらゆる文化芸術の発展、維持及び文化芸術の担い手の育成並びに担い手となる者の研鑽の場を生み出すことを目的とする団体。

公演概要

『第38回 潤星会‐山田伊純 独立十周年記念‐』公演日：2026年6月6日 (土)開場12時15分／開演13時※上演時間は約4時間30分（休憩含む）会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）■出演者・金剛流（シテ方）金剛永謹、金剛龍謹、松野恭憲、今井清隆、種田道一、廣田幸稔、廣田泰能、豊嶋幸洋、今井克紀、豊嶋晃嗣、宇高竜成、宇高徳成、山田伊純、惣明貞助、向井弘記、山田純夫、坂本立津朗、元吉正巳、田村修、蓮元早苗、見越英明、藤田真一、中村裕、田中武吉、湯川稜、中村洋臣・宝生流（シテ方）宝生和英、辰巳満次郎、田崎甫、辰巳和磨、上野能寛・ワキ方宝生常三、舘田善博、梅村昌功・狂言方茂山千五郎、茂山茂、大藏基誠、大藏教義、吉田信海、上田圭輔、山下守之、小梶直人・囃子方杉信太朗、槻宅聡、曽和正博、曽和伊喜夫、河村大、柿原光博、河村裕一郎、金春惣右衛門、桜井均※順不同■チケット料金【指定席】ＳＳ正面席：13,000円Ｓ正面席 ：11,000円Ａ脇正面席：9,000円【自由席】Ｂ中正面席：7,000円（税込）

