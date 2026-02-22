中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)が放送する番組「親子時間をまるっと解決！クッキンぐ～たくさん」(毎週土曜 ひる11時45分～放送中)は、株式会社ニッスイ(本社：東京都港区)と共同で、「クッキンぐ～たくさん×ニッスイ 春休み親子食堂」を開催します。

講師に『やる気1％ごはん』でもおなじみの料理研究家・まるみキッチンを迎え、中京テレビの佐野祐子アナウンサーや「ぐ～たくさん」番組キャラクターのだいとくさんも参加し、親子で一緒に同じものを味わいながら“食”を楽しめる体験学習教室となっています。さらに、参加者の皆さんは当日午前に放送される「ぐ～たくさん」の番組観覧にもご招待。春休みの特別な思い出作りを全力でお手伝いします。





クッキンぐ～たくさん×ニッスイ 春休み親子食堂





【イベント概要】

日曜朝の情報番組「ぐ～たくさん」の人気コーナーでもおなじみ、SNS総フォロワー数100万人超の人気料理研究家まるみキッチンが考案した、親子で楽しめるレシピを紹介します。まるみキッチンが「ごはん・汁物・メイン」の3品を調理。参加者の皆さんにも、親子で一緒に「メイン料理」づくりに挑戦していただきます。

さらに、ニッスイの“たまごフリー”商品、「おさかなのソーセージ」、「おいしいものをちょっとだけ(ちくわ)」を使ったレシピを紹介。参加申し込みはイベントHPから、2月22日(日)昼12時より受け付け開始です。





■イベント名

クッキンぐ～たくさん×ニッスイ 春休み親子食堂





■開催日

2026年3月29日(日)

午前9時集合、午後1時半頃解散予定

※当日の「ぐ～たくさん」番組観覧および親子食堂イベントの両方に必ずご参加いただける方のみご応募ください(途中入退場不可)





■開催場所

中京テレビ放送・プラザC

(名古屋市中村区平池町四丁目60番地11)

※あおなみ線「ささしまライブ」徒歩1分

※名鉄名古屋駅中央改札口より徒歩15分(1.2km)





■出演

まるみキッチン(料理研究家)

佐野祐子(中京テレビアナウンサー)

だいとくさん





■参加費

無料 (事前応募・抽選制)





■募集人数

親子25組50名(予定)

※保護者様1名、お子様1名の2人1組でのご応募に限ります

※お子様は2026年3月時点で小学生の方に限ります

※当日の「ぐ～たくさん」番組観覧および親子食堂イベントの両方に必ずご参加いただける方のみご応募ください(途中入退場不可)

※調理・試食するレシピは下記イベントHPに掲載しています。事前にご確認のうえ、ご応募ください

※当日は番組収録のためカメラが入り、後日放送用の取材を行う可能性があります

※その他注意事項はイベントHPをご確認ください





■イベントHP

https://www.ctv.co.jp/gootakusan/cooking-event.html









「親子時間をまるっと解決！クッキンぐ～たくさん」番組概要





クッキンぐ～たくさん





中京テレビの子育て世代向け広報キャンペーン「親子のそばに中京テレビ」の一環として放送中の料理番組。3児の父で人気料理研究家のまるみキッチンが、2児の母・佐野祐子アナウンサー、だいとくさんとともに、親子で楽しく作れるレシピを紹介。番組視聴後に、一緒に買い物へ行き、一緒に作り、一緒に食べる。そんな日常の中で、親子が自然と向き合える時間を生み出すことを目指した番組です。

レシピは番組HPや「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramアカウントで公開中です。





■出演者

まるみキッチン

まるみキッチン





佐野祐子(中京テレビアナウンサー)

佐野祐子(中京テレビアナウンサー)





だいとくさん ほか

だいとくさん





■放送日時

毎週土曜 ひる11時45分～





■放送エリア

愛知・岐阜・三重





■番組HP

https://www.ctv.co.jp/gootakusan/cooking.html





■見逃し配信

TVer ： https://tver.jp/series/sr330cjhzg

Locipo： https://locipo.jp/series/1535





■「親子のそばに中京テレビ」Instagramアカウント

https://www.instagram.com/oyako_ctv/