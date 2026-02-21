THE FRANK VOX¡Ø¤«¤µ¤Ö¤¿¡Ù3·î18ÆüÇÛ¿®·èÄê¡£¤Ê¤ó¤ÐHatch¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±éBlu-ray¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¡ª
THE FRANK VOX¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×¤ò2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÊÔ¶Ê¤òGouya Iwanari¤¬Ã´Åö¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡È¤«¤µ¤Ö¤¿¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢½ý¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤±þ±ç²Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOX LETTER £²¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Èà¤é¤¬Âçºå¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎBlu-ray¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¸ø±é¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëTHE FRANK VOX¡£Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¸þ¤±¤¿Êâ¤ß¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û¡¡2026/03/18 ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×¢¨5·î20Æü(¿å)È¯Çä ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOX LETTER £²¡Ù¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¢¦¥×¥ê¥¢¥É¥×¥ê¥»ー¥Ö¤³¤Á¤é¢öhttps://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kasabuta_paps
2026/2/22 LIVE Blu-ray¡¡\7,500(ÀÇ¹þ)¡ÖÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª～ ³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Ûー¥ë～ @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡×¡ã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡ähttps://www.youtube.com/@thefrankvox¢¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002P56
¡ÚInformation¡ÛTHE FRANK VOX¡ÖRYO¹Í°Æ¡ª¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡×¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ·èÄê¡ª¡ãStationhead³«ºÅ¾ÜºÙ¡äÆü»þ¡§ 2026Ç¯02·î21Æü(ÅÚ) 20:30～https://www.stationhead.com/thefrankvox¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ÛVOX LETTER TOUR 2026～¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ～06/06¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡§¹â¾¾Sound Space Rizin'06/13¡ÊÅÚ¡Ë·²ÇÏ¡§Á°¶¶DYVER06/14¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡§HEAVEN'S ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-306/27¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡§LIVE VANQUISH06/28¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡§²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM07/04¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§LiveHouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ07/05¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§´ôÉìClub-G07/11¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¡§¼¢²ìU¡úSTONE 07/12¡ÊÆü¡Ë»°½Å¡§»ÍÆü»ÔCLUB ROOTS09/05¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ãCLUB RIVERST09/06¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡§¶âÂôGOLD CREEK09/19¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Shibuya WWW09/21¡Ê·î½Ë¡ËµþÅÔ¡§KYOTO MUSE09/22¡Ê²Ð½Ë¡ËÆàÎÉ¡§ÆàÎÉNEVER LAND09/26¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd09/27¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡§·´»³PEAK ACTION10/03¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í¡§¿À¸ÍVARIT.10/10¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI10/11¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í10/17¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚCrazyMonkey10/24¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡§HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)10/25¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡§ÇðPALOOZA11/01¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡§º´²ìRAG.G11/03¡Ê²Ð½Ë¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬DRUM Be-111/15¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¢¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæhttps://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX¢£THE FRANK VOX¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë£²Vocal ¤ÎRYO¡Ê¥ê¥ç¥¦¡Ë¡¢YASU¡Ê¥ä¥¹¡Ë£²MC ¤ÎSNG¡Ê¥·¥å¥ó¥´¡Ë¡¢RYO-TA¡Ê¥ê¥çー¥¿¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¡¢´ØÀ¾½Ð¿È4 ¿ÍÁÈTHE FRANK VOX¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¢¨Î¬¾Î:¥Õ¥é¥Ü¡Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë " ¥Û¥Ã¤È¥½¥ó¥°"¡¢¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê "HOTSONG" ¤ò4¿Í¤ÎÀ¼¡ÊVOX¡Ë ¤Ç²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö²¹¤â¤ê°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òTHE FRANK VOX¤«¤éÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¼«¤é¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£Ì´¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¢§Instagramhttps://www.instagram.com/the_frank_vox/¢§TikTokhttps://www.tiktok.com/@the_frank_vox¢§YouTubehttps://youtube.com/@thefrankvox¢§Xhttps://x.com/THE_FRANK_VOX¢§THE FRANK VOX HPhttps://www.thefrankvox-official.com/¢§¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èhttps://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/