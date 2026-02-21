life is challenge ― °ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¡£¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂ³¤¯
life is challenge ― °ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¤¸ì¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼ÒÌ¾¤Ë·Ç¤²¡¢2005Ç¯10·î¡¢㈱¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬´ë²è¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¾¢¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È2Ç¯ÌÜ¤Î2007Ç¯¡¢¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¿¦¿Í®¡×¤Î¾¦É¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤Î
À½Â¤ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ï¥¤¥É¥Ø¥Ã¥É¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ø¥Ã¥É¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤á¡¢
»Ò¤É¤âÍÑ¡¢Ç¯ÂåÊÌ¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯100¡ó»ÈÍÑ»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¡¢
¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤â³«È¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ø¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢10ºÐ¤ÇÃúÃÕÊô¸ø¤È¤·¤Æ»õ¥Ö¥é¥·À½Â¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢
°ÊÍè70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»õ¥Ö¥é¥·°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¡¦ÅÄÊÕ½ÅµÈ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿¢ÌÓÇÛÎó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÌ©ÅÙ¡×¡ÖÆóÃÊ¿¢ÌÓ¡×¤Î¥Ö¥é¥·¤¬»õ¤Î¤¹¤´Ö¤ä»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¶Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤È¤³¤À¤ï¤ê¡¢
¤½¤·¤Æ¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤¬·ë½¸¤·¤¿¼«¿®ºî¡£
»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê»õ¥Ö¥é¥·¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹¤¯¿®Íê¤µ¤ì¡¢°¦ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶Ë¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¶Ë¾å¡É¤Î»ÈÍÑ´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î»õ¤ß¤¬¤¤ò¡ÖÌÌÅÝ¤Ê½¬´·¡×¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ë¾å¤ÎËá¤¿´ÃÏ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö»õ¤ß¤¬¤¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î»õ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¾Ð´é¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»õ¥Ö¥é¥·¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
Â¿ºÌ¤Ê¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìËÜ¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢
Çº¤ß²ò·è¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤·¤¿¤¤――¡£
¤³¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢
»ä¤¿¤Á¤Ï»õ¥Ö¥é¥·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·Shop¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤ò°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤âÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Çä¶È¤Î·Ð¸³¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼êÃµ¤ê¤ÎÏ¢Â³¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¤é¤ËÌä¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤³¤½¡¢¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
life is challenge ― °ì²ó¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢²¿»ö¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡£
¤³¤ÎÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¤ò¶»¤Ë¡¢2019Ç¯5·î¡¢¡Ø»õ¥Ö¥é¥·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·ShopÆàÎÉËÜÅ¹¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö2025Ç¯10·î¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÆàÎÉËÜÅ¹
¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é²¹¤«¤¤¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤âÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÄ¾±Ä¡¦FC¤¢¤ï¤»¤Æ6Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
»õ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢ËèÆü¤ò¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»õ¤ß¤¬¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËFC²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢
¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡×»õ¥Ö¥é¥·¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î6Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥íー¥É¥µ¥¤¥É¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÎ¸«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ËèÆü¡¢¤·¤«¤âÊ£¿ô²ó»È¤¦ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½ÐÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾¦·÷¿Í¸ý¡×¤è¤ê¤â¡ÖÅ¹ÊÞÁ°¤ÎÄÌ¹ÔÎÌ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÊâ¤¯¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¾Íè¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤È¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡È°ì¸«¤µ¤ó¡É¡Ë¤¬
50¡§50¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»õ¤ß¤¬¤¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Å¹ÊÞ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌÌÀÑ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¤äÉÊÂ·¤¨¡¢ÀÜµÒ¤È¥ì¥¸¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢
¤à¤·¤í¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Û¤¦¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¶õ´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
life is challenge¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÆ»¶ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î·ò¹¯¤È¾Ð´é¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Æ£Ã²ÃÌÁÅ¹¤ÎËÜ³ÊÊç½¸¤Î³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥·¥çー£²£°£²£¶¤Ë½é½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤¬½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡¦¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢
¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¥â¥Ç¥ë
½é´üÅê»ñ¡¦¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î¹Í¤¨Êý
ËÜÉô¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¡¦³«¶È¡¦±¿±Ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¤Ê¤É¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¿Í¼ê¤ò¤«¤±¤º¤Ë·ø¼Â¤Ê»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¾®¾¦·÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤£Æ£Ã»ö¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡¦¥·¥çー
¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§FC2015
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡§»õ¥Ö¥é¥·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤»õ¥Ö¥é¥·¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¡¢¾¦ÉÊÅ¸¼¨¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ö¤ß¤¬¤¤ä¤¹¤¤»õ¥Ö¥é¥·¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÀÁµá¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ï¡¢²¼µWEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://lifellenge.com/franchise/( https://lifellenge.com/franchise/ )
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸
½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô
Å¹ÊÞ¡§
¡ãÄ¾±ÄÅ¹¡äÆàÎÉËÜÅ¹¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ÂçÏÂ·´»³Å¹¡¿Å·ÍýÅ¹
¡ãFCÅ¹¡äµþÅÔ À¶¿åÅ¹¡¿µþÅÔ »ûÄ®Å¹¡¿Âçºå Å·¿À¶¶Å¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüÍÑÉÊ»¨²ß¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢»õ¥Ö¥é¥·ÀìÌçÅ¹±¿±Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lifellenge.com/( https://lifellenge.com/ )
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¡Ö»õ¤ß¤¬¤¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¾Ð´é¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£