¥²ー¥à³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀÅÄ¸ù»Ö¡£°Ê²¼¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡£¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂ¿¿Í¿ô»²²Ã·¿³Ø±à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¥ã¥é¥Õ¥ì¡×(https://charafre.net)¤Ë¤Æ¡Ø¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£https://charafre.nethttps://apps.apple.com/jp/app/id818971668https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja
¥¥ã¥é¥Õ¥ì £²£°£²£¶¡Ø¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù
¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ø²Ö¤µ¤¬¤·¡Ù
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë £±£·¡§£°£°～ £³·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Î³Ø±à¡ÖæÆ°¦³Ø±à¡×¤Ç³Ø±àÀ¸³è¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ø¥¥ã¥é¥Õ¥ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥²ー¥à¤òÂ¿¿ôÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÂê¤Î²Ö¤ÈÆ±¤¸²Ö¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¥²ー¥à¡Ø²Ö¤µ¤¬¤·¡Ù¡£¥¯¥ê¥¢¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÎÀ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¾þ¤ì¤ë¡Ö¿Æ²¦¾þ¤ê¥±ー¥¡×¡¢¤Ü¤ó¤Ý¤ê¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö ¤Ü¤ó¤Ü¤ê¥Ô¥¢¥¹¡Ê2¿§¡Ë¡×¡¢ÂÎÎÏ²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¿÷²Û»Ò¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤¯¤¸¥Õ¥í¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤¯¤¸£²£°£²£¶¡ÙÈÎÇäÃæ
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë £±£·¡§£°£°～
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Î¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤¯¤¸¥Õ¥í¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÏÂÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤¬¤¢¤¿¤ë¡Ø¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤¯¤¸£²£°£²£¶¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¡ÊÍÎÁ¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Æ²¦¾þ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë £±£·¡§£°£°～
¼«Ê¬¤ÎÎÀ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤ì¤ë¿Æ²¦¾þ¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æ»¶ñ²°¤ËÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Þ¡£¡ÊÌµÎÁ¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥Õ¥ì¤È¤Ï
¡Ø¥¥ã¥é¥Õ¥ì¡Ù¤Ï¡¢web¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë³Ø±àÀ¸³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î²¾ÁÛ³Ø±à¡¢¡ØæÆ°¦³Ø±à¡Ù¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤Ê¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø±àÀ¸³è¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ web¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Îー¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥Õ¥ì¤ÎÆÃÄ§
¡¦¡ÖÂ¿¿Í¿ôÆ±»þ»²²Ã·¿2D¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ºÎÍÑ¡£¡¦2D¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂ¿¿Í¿ô»²²Ã·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¡£¡¦¡ÈÅ·»È¤Î±©¡É¤ò½¸¤á¡¢ÌµÎÁ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸ò´¹¡£¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¡£¡¦ËÉÙ¤Ç¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£¡¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¤äÉ½¾ð¡¢ºÙ¤«¤¯ÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ê¤É¤Ç¸ÄÀ¤ò±é½Ð¡£
¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¥¥ã¥é¥Õ¥ì URL¡§https://charafre.net ÂÐ±þ¥Ö¥é¥¦¥¶¡§Microsoft Edge¡¢Chrome¡¢FireFoxÅù¼çÍ×¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÂÐ±þ ²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â ³«È¯¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥º