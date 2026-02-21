¡Ú4/13¿·È¯Çä¡ÛËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥Àー¤¬Îä´¶À®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡¦Âçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³¥æ¥«¥ê¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô2000Ëü¸Ä¡ö¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÎä´¶¥¿¥¤¥×¤ò¡Ö¥¯¥é¥Ö ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥Àー ¥Õ¥íー¥º¥ó¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»2026Ç¯4·î13Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦AmazonÅù¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡ö2015Ç¯1·î～2025Ç¯9·î¥áー¥«ー½Ð²Ù¼ÂÀÓ(µìÉÊ¤ò´Þ¤à)¤è¤ê»»½Ð
¡ã³«È¯ÇØ·Ê¡ä
¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁÇÈ©¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÎä´¶¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ÊÎä´¶À®Ê¬¡Ê¢¨1¡Ë¤äCICA¡Ê¢¨2¡Ë¡¢3¤Ä¤Î¥»¥é¥ß¥É¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¿·ÇÛ¹ç¡£½ë¤¤µ¨Àá¤ÎÈ©¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ËÀ°¤¨¤ë½èÊý¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Æ¥«¥ê¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤µ¤éÁÇÈ©¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥íー¥º¥ó¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿À¤³¦¤ØÍ¶¤¦°¦¤é¤·¤¤Çò¤¯¤Þ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î²Æ¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹áÄ´¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¥¯¥é¥Ö ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥ÀーC¥Õ¥íー¥º¥ó¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¡ÊÎä´¶¥¿¥¤¥×¡ËÍÆÎÌ¡§26£ç²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î13Æü
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤é¤ì¤ëÀö´éÉÔÍ×¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¥Æ¥«¥ê¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÈ©¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥íー¥º¥ó¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ÎÎÃ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
①£³¤Ä¤ÎÎä´¶À®Ê¬¡ö¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤
¡¦¥á¥ó¥Èー¥ë¡¢¥á¥ó¥È¥¥·¥×¥í¥Ñ¥ó¥¸¥ªー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÆý»À¥á¥ó¥Á¥ë¤òÇÛ¹ç¡Ê¡öÁ´¤ÆÀ¶ÎÃºÞ¡Ë¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Î´À¤Ð¤àÈ©¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¯ー¥ë´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
②¥Æ¥«¥ê¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨ ²÷Å¬¤Ê¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤¬Â³¤¯¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×
¡¦ È©°ú¤Äù¤áÀ®Ê¬¡Ê¢¨4¡Ë¤äÈé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー¡Ê¢¨5¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥Æ¥«¥ê¤òËÉ¤¤¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¤¿¤Ë¡¢À°È©À®Ê¬¤È¤·¤ÆCICA¡Ê¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹¡Ë¤ä¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²K¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ£³¤Ä¤Î¥»¥é¥ß¥É¡Ê¢¨3¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£Â¿ºÌ¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤È¤È¤â¤ËÁÇÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ¿ºÌ¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¡ä¥¢¥ß¥Î»À·Ï¥ª¥¤¥ë¡Ê¢¨6¡Ë¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¦Æý»À¶Ý¡Ê¢¨7¡Ë¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡¦¥À¥Þ¥¹¥¯¥Ð¥é²Ö¥¨¥¥¹
③ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë ¡È¥Õ¥íー¥º¥ó¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡É¤Î¹á¤ê
¥°¥êー¥ó¥Îー¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¹áÄ´¤Ç¤¹¡£
④ ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤êÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ®Ê¬¡Ê¢¨8¡Ë¤¬¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä¥Û¥³¥ê¡¢PM£².£µÅùÂçµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»ÒÊª¼Á¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨9¡Ë
⑤È©¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Õ¥êー½èÊý
¡ã»ÈÍÑÍÑÅÓ¡ä
¡ú ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÆü¾Æ¤±»ß¤á¸å¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¡¡¤ª´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ó¸µ¡¦¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¦ÏÓ¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¡ú¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤äÆüÃæ¤Î¥Æ¥«¥êËÉ»ß¤Ë¡¡²½¾Ñ¤¯¤º¤ì¤òËÉ¤®¡¢¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤ò¥ー¥×¡úÁ°È±¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤ÂÐºö¤Ë ¡¡´À¤äÈé»é¤ÇÄ¥¤ê¤Ä¤¤ä¤¹¤¤Á°È±¤â¡¢¥µ¥é¥Ã¤È·Ú¤¤¼Á´¶¤Ë¡ú Ìë¡¢¿²¤ë»þ¤Ë¤â¡¡¾ø¤·½ë¤¤Ìë¤Ç¤âÈ©É½ÌÌ¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÀ°¤¨¡¢²÷Å¬¤ÊÌë»þ´Ö¤Ø
¢¨£± Æý»À¥á¥ó¥Á¥ë¡ãÀ¶ÎÃºÞ¡ä¡¡¢¨£² ¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹¡ãÀ°È©À®Ê¬¡ä¡¡¢¨£³ ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¦¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¦¥»¥é¥ß¥ÉAP¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¡¢¨£´ ¥¢ー¥Á¥Á¥çー¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡¡¢¨£µ ¥»¥ë¥íー¥¹¡¦¥·¥ê¥«¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊ´ÂÎ´ðºÞ¡Ë¡¡¢¨6 ¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë¡¡¢¨7 Æý»ÀÛå¶Ý¡¡¢¨8 ¥¢¥ë¥®¥ó»ÀNa¡¢¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡ÊÁ´¤ÆÈïËìºÞ¡Ë¡¡¢¨9 ÈïËì¸ú²Ì¤Ë¤è¤êÈ©¤Ø¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤ÏÁÇÈ©¤ò¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥·¥êー¥º¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÈ©Çº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÁÇÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÈ©¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¡¦¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¡¦¼«Ê¬¤ÎÁÇÈ©¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥êー¥º¤¬±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡»²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¡»ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èÀ¾ËÜÄ®2-6-11¡»ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ¥æ¥«¥ê