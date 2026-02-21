¡Ú4.15¿·È¯Çä¡Û¥Ç¥¤¥¸ー¥Éー¥ë¤è¤ê ¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ¤°Îä´¶¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥¹¥È¤È¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤¬ ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Ò¤È¿á¤¡ª ¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤òÊø¤µ¤º¤Û¤á¤é¤ì´é¤¬Â³¤¯
DAISY DOLL MAKEUP FIX MIST
¥Ç¥¤¥¸ー¥Éー¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥ß¥¹¥È¡ÒD¡Ó ¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥×¡¡ÍÆÎÌ¡§50£íL²Á³Ê¡§ 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ§¡ä
①½ë¤¤µ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¤Îä´¶¥ß¥¹¥È
¡¦Îä´¶À®Ê¬¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤ò½¾Íè¢¨1¤è¤ê¤â¥¢¥Ã¥×¢¨2¤·¡¢¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤ÈÎä´¶»ýÂ³ÎÏ¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¢¨1 ¡£¡¦½Ö»þ¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤òÍ¿¤¨¡¢½ë¤¤²Æ¤Î¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£¡¦»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥¥ê¤Ã¤È°ú¤¤·¤Þ¤ë¥¢¥¤¥¹¥Õ¥ëー¥ë¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
②´À¤ä¿å¡¢Èé»é¡¢¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×
¡¦¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À®Ê¬¢¨3¤¬È©¤Ë¥ô¥§ー¥ë¤ò¤Ï¤ê¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡¦´À¤ä¿å¡¢Èé»é¡¢¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
③ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢²½¾ÑÊø¤ì¤òËÉ¤°
¡¦ºÙ¤«¤¤Î³»Ò¤Î¥ß¥¹¥È¤¬¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÈ©¤Ë¿»Æ©¢¨4¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é²½¾ÑÊø¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨1:¥Ç¥¤¥¸ー¥Éー¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥ß¥¹¥È¡ÒC¡Ó¤ÈÈæ³Ó¡¡¢¨2:¥¨¥¿¥Îー¥ë¤ò´Þ¤à ¢¨3:¡Ê¥¸¥á¥Á¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¥ß¥É/¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥¨¥Á¥ë/¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥á¥È¥¥·¥¨¥Á¥ë¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥·¥í¥¥·¥±¥¤»À(¤¹¤Ù¤ÆÈïËìºÞ)¡¡ ¢¨4:³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡¡¢¨5:¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à
¡ãHow to use¡ä
¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ü¥È¥ë¤ò5~10²ó¤Û¤É¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÌÜ¤È¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢´é¤«¤é20㎝ÄøÎ¥¤·¤Æ´éÁ´ÂÎ¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯¥¹¥×¥ìー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥×¥ìー¸å¤Ï¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÔ½ë¤â²÷Å¬¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¯ー¥ë¡õUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤ ¤µ¤Ã¤È¤Î¤»¤ë¤À¤±¤ÇÌÓ·ê¥ì¥¹¤Ê¥Ä¥äÈ©¤Ø
DAISY DOLL SILKY FIX COOL UV POWDER
¥Ç¥¤¥¸ー¥Éー¥ë ¥·¥ë¥ー ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥¯ー¥ë UV¥Ñ¥¦¥Àー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§ 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ§¡ä
①»ç³°Àþ¤â¥Æ¥«¤ê¤â¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦Èé»é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¢¨7ÇÛ¹ç¤ÇÈ©¤ËÉÔÍ×¤ÊÈé»é¤òµÛÃå¤·¡¢¥Æ¥«¥ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¡¦Ä«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¤·¡¢¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¡¦Îä´¶¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤ÎWµ¡Ç½¤Ç²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡£
②¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤ÊÈ©¤Ë
¡¦¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¢¨8¤¬¸÷¤òÂ¿Êý¸þ¤Ë»¶Íð¤µ¤»¡¢È©¤Î±úÆÌ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Ü¤«¤·¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Ê¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡¦¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
③Ê´´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー
¡¦½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¢¨9¤¬È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥¢¥êーÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¦¥·¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¢¨9¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢ÁÇÈ©¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¡¦3¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¢¨10ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤È©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãHow to use¡ä
Æâ¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿¥ÉÛ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥Õ¤ÈÍÆ´ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤µ¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÍÆ´ï¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥Õ¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Ä¤±¡¢·Ú¤¯¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨6¡§¥Ç¥¤¥¸ー¥Éー¥ë ¥·¥ë¥ー ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥¦¥Àー¡¡¤ÈÈæ³Ó¢¨7¡§¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊÊ´ÂÎ´ðºÞ¡Ë¢¨8¡§(¥Ó¥Ë¥ë¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡¿¥á¥Á¥³¥ó¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó)¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー¡ÊÊ´ÂÎ´ðºÞ¡Ë¢¨9¡§(HDI/PPG/¥Ý¥ê¥«¥×¥í¥é¥¯¥È¥ó)¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥·¥ê¥«¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊ´ÂÎ´ðºÞ¡Ë¢¨10¡§¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó
¡ãW»È¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡ã³«È¯¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
Ç¯¡¹¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ë¤µ¤ä´À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤ËÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²Æ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢Îä´¶À®Ê¬¤ÈÎä´¶»ýÂ³À®Ê¬¤òÁýÎÌ¤·¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ë¿á¤¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÎä´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢´À¤äÈé»é¡¢¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥Àー¤Ï¡¢²Æ¤Ë´ò¤·¤¤UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ÈÎä´¶µ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤µ¤é¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÌÓ·ê¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¥Æ¥«¤ê¤ä²½¾ÑÊø¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¹ç¤ï¤»»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¶¦ÄÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Õ¥ëー¥ë¥Æ¥£ー¡×¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãDAISY DOLL by MARY QUANT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
DAISY DOLL by MARY QUANT¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥³¥¹¥á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É MARY QUANT¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£MARY QUANT¤Î¡Ö¼«Í³¤Ë ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à (¥Ñー¥Ä )¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/daisydoll.jp¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://daisydoll.jp¢¡²ñ¼Ò³µÍ×¡»²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¡»ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èÀ¾ËÜÄ®2-6-11¡»ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ¥æ¥«¥ê¡»²ñ¼ÒHP¡§https://www.clubcosmetics.co.jp¢¡¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-16-0077