ÆÊÌÚ¸©¤È¡Ö¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±à¡×Park-PFI»ö¶È¤Ë·¸¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤ò2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤ËÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²¬Â¼ ·ò»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¡×)¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±à¡×¤Ë¤ª¤±¤ëPark-PFI(¸øÊçÀßÃÖ´ÉÍýÀ©ÅÙ)¤ò³èÍÑ¤·¤¿´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÊçÂÐ¾Ý¸ø±à»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÉÇñµ¡Ç½Åù¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤ËÆÊÌÚ¸©¤È´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤Î¾å¡¢¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±¿±Ä»ö¶È¤Ë·¸¤ëÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
HOTEL R9 The Yard ³°´Ñ(²èÁü¤ÏÆÊÌÚÂçÊ¿Å¹)
¡Ú¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±àPark-PFI»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±à¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤æ¤áÂ¿¤¯¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤³¤É¤â¤¿¤Á¡×¤ò´ðËÜ¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¡¢¸©ÆâÍ¿ô¤Î¸©±ÄÅÔ»Ô¸ø±à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸ø±à¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ö¥Ï¥¤¥¦¥§ー¥Ñー¥¯¡×¡Ö¿ÑÀ¸Ä®Áí¹ç¸ø±à¡×¡Ö¿ÑÀ¸Ä®¤ª¤â¤Á¤ãÇîÊª´Û¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤òÍ¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ß¤Ö¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï°ìÂÓ¤¬¡ÖËÉºÒÆ»¤Î±Ø¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤Ï¡¢¿ÑÀ¸PA¤Î¥¹¥Þー¥ÈIC²½¤ä¡Ö¤ß¤Ö¥Ï¥¤¥¦¥§ー¥Ñー¥¯¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜ¸ø±àÆîÂ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤È¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤È¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Park-PFI¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡¢Í»ö¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅö¼Ò¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ÎÆÃÀ¤¬¡¢ËÜ¸ø±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó¡ÖËÉºÒÆ»¤Î±Ø¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¡¢Åö³º»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·×²è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Á¤®¤ï¤ó¤Ñ¤¯¸ø±à¤ÎÆîÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î¸ø±àÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·×²è¤òÄÌ¤¸¡¢ËÜ¸ø±à¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä´Ñ¸÷¼þÍ·ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÚºßµòÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÉºÒÆ»¤Î±Ø¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éËÜ¸ø±à¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó¿ÑÀ¸Ä®¤ÎÃÏ°è²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯2·î27Æü(¶â) 13»þ30Ê¬～
¾ì½ê¡¡¡§ ÆÊÌÚ¸©Ä£ ËÜ´Û15³¬ ²ñµÄ¼¼4
½ÐÀÊ¼Ô¡§ ÆÊÌÚ¸© ¸©ÅÚÀ°È÷ÉôÄ¹¡¡¾®ÌîÏÂ·û¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡²¬Â¼·ò»Ë¡¢Â¾
¡ÚºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈòÆñ½êÅù¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈ÷¤¨¤Ê¤¤ËÉºÒ¤ò¡Û
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard(¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É)¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê³°´Ñ¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£·úÃÛÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈÎ©µÒ¼¼¤Ï¡¢ÎÙ¼¼¤ÈÊÉ¤òÀÜ¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÀÅ½ÍÀ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀ¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£13m2¤Î¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ù¥Ã¥É¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡Åù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç123Å¹ÊÞ4,704¼¼¤ò±¿±ÄÃæ¤Ç¤¹(2026Ç¯2·î1Æü¸½ºß)¡£¤Þ¤¿¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ÏµÒ¼¼¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÈïºÒÃÏ¤Ø°ÜÀß¤·ÈòÆñ»ÜÀßÅù¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Î¸ì¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤Î´ØÏ¢É¸¾Ï¢¨¤Ï¡¢³Æ¡¹¡¢ËöÈø¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É ¥·¥êー¥º ¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§ https://hotel-r9.jp/brands/theyard/
¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.dvlp.jp/lp/rescue_hotel
¡ÚÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼Â¸½¡¿¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ëÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¡Û
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿È÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´óÂ£¤äÉü¶½½¾»ö¼ÔÍÑ¤Î²¾Àß½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ê¤É¤Î°Ù¡¢¿ÌºÒ¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢È¯ºÒ¸å¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¿×Â®¤«¤Ä´ÊÊØ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
Æ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î1ÎãÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÇÉü¶½½¾»ö¼ÔÍÑ½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë°ÜÀß¤·2017Ç¯10·î¡ÖHOTEL R9 SANOFUJIOKA¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë°ÜÀßÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯1Âæ1µÒ¼¼·¿¤Ë²þÎÉ¡¢2018Ç¯12·î¤Ë¡¢Æ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î1ÎãÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖHOTEL R9 The Yard(¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥äー¥É)¡×¥·¥êー¥º1¹æÅ¹¤¬ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÃ¼½ï¤È¤·¤ÆËÜ¥·¥êー¥º¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ØÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë½ÐÆ°¼ÂÀÓ¡Û
2020Ç¯4·î¤ËÄ¹ºê¥¯¥ëー¥ºÁ¥Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë½é¤ÎÍ»ö½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÅÔÆâÌ±´ÖÉÂ±¡¤ØPCR¸¡ººÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÆ°¡£¶õÄ´¤ò´°È÷¤·¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢µ¨Àá¤äÅ·¸õÅù¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿ÇÎÅ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Âè6ÇÈ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Î´¶À÷³ÈÂçÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¼¼¤ä¥Êー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅù¤ÎÎ×»þ°åÎÅ»ÜÀß¤È¤·¤Æ126¼¼¤ò½ÐÆ°¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤ÎÎ×»þ°åÎÅ»ÜÀß¤ÎÉÕÂÓ»ÜÀß¤È¤·¤Æ·×21¼¼¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Î¡¢1Âæ1µÒ¼¼¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿µÒ¼¼¹½Â¤¤¬ÃåÌÜ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö¤ÎÉÂ±¡¤ÎÍ»ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÆü¾ï»þ¡×¤È¡ÖÈó¾ï»þ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¡¢¶¯¿Ù¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥～SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß～
¥ì¥¹¥¥åー¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖSDGs»ö¶ÈÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎBCP(»ö¶È·ÑÂ³·×²è)¤Ë´óÍ¿¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²¬Â¼·ò»Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô»ÔÀî°ìÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ »ÔÀî¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢·úÃÛÉÔÆ°»º»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://develop-group.jp
