CreemaSPRINGS¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤¬£±£°£°Ëü±ßÄ¶¤¨
À¸³è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ë¡¢ÌäÂê²ò·è·¿¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈCreemaSPRINGS¤Ë¤Æ¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ¬¤Î¶ÚÆù¤Î¤³¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤ò¸½ºßÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡¢»Ù±ç¶â³Û¤¬£±£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÆ¬Èé¥±¥¢¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§1. ¤´¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ¬¤Î¶ÚÆù¤Î¡É¤³¤ê¤ò¤Û¤°¤·¡É¡¢¶ÚËì¤ò¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à2. Áª¤Ù¤ë£³¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ª£±£°£·¸Ä¤ÎÆÍµ¯¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ä¥Ü²¡¤·¡£·ì¹Ô¤òÎÉ¤¯¤·¤ÆÆ¬Èé¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È3. ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¡¢¼«Âð¤ÇÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥íµ»¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.creema-springs.jp/projects/davinci-headspa¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï107¸Ä¤â¤Î¥Ä¥Ü²¡¤·ÍÑ¤ÎÆÍµ¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤ÇÆ¬Èé¤ò´Ý¤´¤È»É·ã¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤～¡×Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ë¡£Æüº¢¤Î»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡ª·Ú¤¤ÎÏ¤Ç²¡¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ä½÷À¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡ÖÆ¬¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤～¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¸å¤ÏÆ¬¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ã¥¥êÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥ã¥ó¥×ーÁ°¤Ë»È¤¦¤È¡¢ÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤âÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀöÈ±¸å¤ÎÆ¬Èé¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£Æ¬Éô¤ÎÈé»é±ø¤ì¤â´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤Ï¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âOK¡£Æ¬Éô¤Î¶ÚÆù¤Î¤³¤êÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¤Ï·ò¹¯½Å»ë¤ÎÊý¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢£CreemaSPRINGS¤Ë¤Æ³ä°úÈÎÇä¼Â»ÜÃæCreemaSPRINGS¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤ÇÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¤è¤êÂçÉýÃÍ°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë³ä°úÈÎÇä¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¶ÈÌ³ÍÑ¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÎÂç·¿³ä°ú¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ä°ú²Á³Ê¤Ïº£²ó¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªCreemaSPRINGS¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï3·î24Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¡Ú¥×¥íµ»¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤¬¼«Âð¤Ç¡ª¡Û107¸Ä¤Î¤ä¤ï¤é¤«ÆÍµ¯¤ÇÍ¥¤·¤¯Æ¬Èé¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¥¹¥Ã¥¥ê¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î24Æü 0»þ0Ê¬ ～ 2026Ç¯3·î24Æü 23»þ59Ê¬URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.creema-springs.jp/projects/davinci-headspa¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡Ö»êÊ¡¤Å¤Ä¤ß¡×¥«¥éー¡§Æ©ÌÀ¡Ê¤ä¤ï¤é¤«¤á¡Ë¡¦¥°¥ìー(¤«¤¿¤á) ¡¦ ¥ì¥Ã¥É(¤«¤¿¤á)¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â190mm¡ß¹â¤µ120mm½ÅÎÌ¡¡¡§Ìó165gºà¼Á¡¡¡§PVC(¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¡¦¥Î¥ó¥Õ¥¿¥ë»À¼ù»é)À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.creema-springs.jp/projects/davinci-headspa
¢£²ñ¼Ò³µÍ×²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ Í¸Â²ñ¼Ò¥À¥ô¥£¥ó¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥È½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÆüÌî7773ÈÖÃÏÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸¶¸ý °ì¹ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2004Ç¯1·î21Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÊªÈÎ¤ª¤è¤Ó°û¿©¶ÈURL¡¡¡¡ ¡§ https://davinci-presents.com/