¡Ú°û¿©¡ßº§³è¡Û¤Î¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²ñ°÷À©º§³è¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¤ò2/21°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï
Á´¹ñ¤Ç°û¿©Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯º§³è¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¢¤ó¥°¥ëー¥×(¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÂåÉ½¡§¾¾Â¼ ¼÷Âå)¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤ò2026Ç¯2·î21Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¥¢¥×¥êHP URL¡§ https://anan-salon.fants.jp/
¤¢¤ó¤¢¤ó¥¤¥áー¥¸²èÁü
¢£¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢µþÅÔ»Í¾ò¤Î¾Æ¤Ä»²°¡Ö¾Ð¤¤²°¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¤½Ð°©¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿º§³è»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¡¢ÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñÄó½Ð·¿¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯º§³è¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ®º§¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤ä»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥Ñ(¿©»ö¸òÎ®²ñ)¤Ë»²²Ã¤·¤Å¤é¤¤Êý¡¹¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¤ÎÆÃÄ¹
¤¢¤ó¤¢¤ó¾ÜºÙ(1)
1. Á´¹ñ¤Îº§³è¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ä¸òÎ®¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È²ñ°÷¤ò¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç·Ò¤®¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¼ñÌ£ÊÌ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¼ò¹ë¥°¥ë¥áÉô¡¢¥ª¥¿¥¯Éô¡¢»³³ÙÉôÅù¡¢ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤ò´ë²è¡¢¾ï¤Ë°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤ÉÄó·È°û¿©Å¹¤Î³èÀ²½¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëº§³è¥»¥ß¥Êー¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¡e¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡
º§³è´ÕÄê¡¢¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó½Ñ¤Ê¤É¡¢À®º§¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®´Þ¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Öº§³è¥¹¥¯ー¥ë¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢Æ°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÄó·È°û¿©Å¹¤Ç¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ä¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
5. ¡Ö±ïÄ¹(¤¨¤ó¤Á¤ç¤¦)¡×¤Ë¤è¤ë¸«¼é¤ê¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î°Â¿´´¶
°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤äº§³è¤Î¥×¥í¤¬¸«¼é¤ê±ïÄ¹¤È¤·¤Æ¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¡£¥¢¥×¥ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤â²ñ°÷¤È¸òÎ®¤·¡¢±ïÄ¹¤¬¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤ó¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¾®¤µ¤Ê¾Æ¤Ä»²°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¡¢¡Ø¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤´±ï¤ò·ë¤Ö¡Ù¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡Ú¤ä¤¤È¤ê¤Î¾Ð¤¤²°¡Û¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÏÆ±¤¸»×¤¤¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ø¤¢¤ó¤¢¤ó¡Ù¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤¬²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Çº§³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£º§³è¤Ï»þ¤Ë¸ÉÆÈ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤ó¤¢¤ó¡Ù¤Ë¤ÏÃç´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¡ØÎáÏÂ¤Î°¦¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ»ö¶ÈÂåÉ½¡§¾¾Â¼ ¼÷Âå
Í¸Â²ñ¼Ò¾Ð¤¤²° ½÷¾¡¿¤¢¤ó¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡£
30Ç¯¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¤È15Ç¯¤Îº§³è»ö¶È·Ð¸³¤òÍ»¹ç¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©¡¦ÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¡þ»ö¶ÈÅý³ç¡§Àî¾å »çÇµ(³ô¼°²ñ¼Ò5star¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò)
À®º§Í¥½¨¾Þ¥´ー¥ë¥É¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£
º§³è¶È³¦¤Î¿Íºà°éÀ®¤È¸½¾ì»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó°ì¤Ä¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Îº§³èÃç´Ö¤È·Ò¤¬¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÄó·È°û¿©Å¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÈþÌ£¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤¬¹Í¤¨¤ë¡Øº§³è¤Î¿·»þÂå¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¡¡¡¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×
°ìÈÌÄó¶¡³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯2·î21Æü
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¤¢¤ó¥°¥ëー¥×
ÂÐ±þOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ iOS / Android
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://anan-salon.fants.jp/
¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§ º§³è¥»¥ß¥Êー¡¦ÊÙ¶¯²ñ(¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦Ï¿²è»ëÄ°)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁêÃÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼ñÌ£ÊÌ¥¯¥é¥Ö¡¦²ñ°÷¸ÂÄê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á´¹ñ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤È¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·Ç¼¨ÈÄ¡¦Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ®µ¡Ç½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ º§³è¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®
¢£¤¢¤ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í¸Â²ñ¼Ò¾Ð¤¤²°(Ê¿À®15Ç¯4·îÀßÎ©)
¼èÄùÌò¡¡¾¾Â¼µÈ½¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤ä¤¤È¤ê¤Î¾Ð¤¤²°·Ð±Ä
°û¿©Å¹Ï¢·È·¿º§³è¥µー¥Ó¥¹(ºÆ¹½ÃÛÊä½õ»ö¶È)
¤¢¤ó¥°¥ëー¥×Áë¸ý¡Ú¥°¥ëー¥×ÀÕÇ¤¼Ô¡¡¾¾Â¼ ¼÷Âå¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¢©600-8053
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÉÙ¾®Ï©ÄÌ»Í¾ò²¼¥ëÆÁÀµ»ûÄ®42
Email¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ info@ankyoto.jp
¡Ö¤¢¤ó¤¢¤ó¡×¥¢¥×¥êURL¡§ https://anan-salon.fants.jp/
µþÅÔËÜÅ¹¸ø¼°URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://ankyoto.jp/