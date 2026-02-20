Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖⅤ¡Ù¤È¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜÂè4ÃÆ¤ò³«ºÅ¡ª
¢¡¥³¥é¥Ü¾ðÊóÂè4ÃÆ¡ªhttps://genshin-eoc.moonrabi.jp/event/260121/
¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖⅤ¡Ù¤È¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜÂè4ÃÆ¤¬2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅÃæ¡ªÂè4ÃÆ¤Ç¤ÏÂè1ÃÆ¤«¤éÂè3ÃÆ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿³Æ¼ï¥³¥é¥ÜBOX¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö»þºê¶¸»°¤Î¾ÓÁü²è¡×¤ä»þºê¶¸»°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¾Î¹æ¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¤½¤ÎÂ¾¥³¥é¥Ü¾ðÊó¡¦¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¥²ー¥àÆâ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¡ÖÌëÅá¿À½½¹á¡ÊÀ©Éþ¡Ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¸¸¿À¡Ö»þºê¶¸»°¡×ÅÐ¾ì¡ª¥²ー¥àÆâ¤Ë¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¸¸¿À¡Ö»þºê¶¸»°¡×¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÈà½÷¤òÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¶¦¤ËËÁ¸±¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûhttps://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12965&news_type=1
¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖⅤ¡Ù¤È¤Ï¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß―― ÀºÎî¡£¶¯Âç¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Á¡¢ÎÙ³¦¤«¤é¸²¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ò¶õ´Ö¿Ì¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÒ³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÅ·Å¨¤È¤µ¤¨¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀºÎî¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÍÎà¤¬¤È¤ê¤¦¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢ÉðÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÝÓÌÇ¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï――¡Ø¥Çー¥È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ì¤µ¤»¤ë¡Ù¡ª¸Þ²Ï»ÎÆ»¤Ï¡¢ÀºÎî¤ò¥Ç¥ì¤µ¤»¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤òÉõ°õ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤â¤Á¼ç¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÀºÎî¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÇÈÍð¤¬Ç÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎµðÂç´ë¶È¤Ë¤·¤ÆÀºÎî¤ÎÎÏ¤òÁÀ¤¦DEM¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤¬¡¢»ÎÆ»¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¯ÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ½±¤¤Íè¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ÎÆ»¤Îµ²±¤Î±ü¤Ë¤¤¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¸½¤·――¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
**¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§**https://date-a-live5th-anime.com/**¸ø¼°X¡§**https://x.com/date_a_info
**¢¡¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×**¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPGÂÐ±þ´Ä¶¡§PC¡ÊWindows¡Ë³«È¯²ñ¼Ò¡§X-LEGEND Entertainment Corp.²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÀ©)
**¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï**¤³¤Á¤é¢¨¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
**¢¡¸ø¼°¾ðÊó****¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§**https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_collab**¸ø¼°X¡§**https://x.com/geneco_PR**¸ø¼°Discord¡§**https://discord.gg/tSrGbYKsmN
**¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§**© 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation.© 2020 - 2026 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.