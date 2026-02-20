株式会社AIR AGENCY、株式会社SCコミュニケーションズ主催、『ほし×こえ 【神戸公演】』が2026年3月21日 (土) ～ 2026年3月22日 (日)にROKKO i PARK 9F アミュスタ！KOBE（兵庫県 神戸市東灘区 向洋町中 2丁目9番地1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月21日(土) 12:00～発売中です。

http://confetti-web.com/@/hoshikoe

2月21日(土) 12:00～発売公式ホームページhttps://hoshikoe.jp/声優 藤原啓治が生前に企画し、全国での開催に力を注いだ「星」と「声」のコラボレーション「ほし×こえ」。藤原の遺志を引き継ぎ、今年も開催決定。阿部敦、佐藤拓也が送る生朗読で心温まるひと時をお過ごしください。阿部敦（X https://x.com/abe_atsuize）『とある魔術の禁書目録』(上条当麻)で主役に抜擢され、今日まで活躍している。2010年第4回声優アワード新人男優賞受賞。佐藤拓也（X https://x.com/5tAkUyA5）代表作は「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」（佐々木）「キャプテン翼（第4作）」（日向小次郎）「アイドリッシュセブン」十龍之介など多数

開催概要

『ほし×こえ 【神戸公演】』開催期間：2026年3月21日 (土) ～ 2026年3月22日 (日)会場：ROKKO i PARK 9F アミュスタ！KOBE（兵庫県 神戸市東灘区 向洋町中 2丁目9番地1）■出演者阿部敦、佐藤拓也■スタッフ《主催》株式会社AIR AGENCY 株式会社SCコミュニケーションズ■開催スケジュール2026年03月21日(土) 17:202026年03月21日(土) 19:002026年03月22日(日) 14:002026年03月22日(日) 16:00※開場は、開演の20分前です。※上演時間：約60分■チケット料金SS席：8,800円S席：7,800円A席：7,200円B席：6,200円（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com