京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)と、パナソニック スポーツ株式会社(本社：東京都千代田区、社長：久保田剛)が運営するプロバレーボールクラブ「大阪ブルテオン」は、3月21日(土)、22日(日)のアウェイゲーム（vs VC長野トライデンツ）のパブリックビューイングをくずはモール（大阪府枚方市楠葉花園町10-85）のSANZEN-HIROBAにて開催します。本イベントは、京阪電車を体感できるミュージアム・SANZEN-HIROBA内に設置している大型ビジョンを活用し、現在開催中の2025-26 大同生命SV.LEAGUE MENにおける大阪ブルテオンのレギュラーシーズン第18節をパブリックビューイング形式で放映するものです(観覧無料)。当日は、大阪ブルテオンのOB選手も参加し、トークショーや試合解説でイベントを盛り上げるほか、くずはモール館内および樟葉駅でのスタンプラリーの実施や選手の等身大パネルの設置により、くずはモールと樟葉駅を楽しみながら巡っていただける企画も実施します。両社は、SV.LEAGUEに所属するバレーボールクラブ「大阪ブルテオン」を主軸とした地域社会発展のためのパートナーシップ協定を2021年より締結し、2025年6月には、大阪ブルテオンが取り組みを開始した地域・社会連携活動「BLUE ACTION」に、京阪ホールディングス株式会社が初のパートナーとして参画しました。両社が連携して、地域の皆さまが気軽にスポーツを楽しんでいただける場所を創ることで、地域活性化やスポーツ文化の輪を広げることを共に目指しています。

大阪ブルテオン パブリックビューイングの開催について１．開催概要【開 催 日】2026年3月21日(土)、22日(日) 【開催場所】くずはモール南館ヒカリノモール1階 SANZEN-HIROBA(大阪府枚方市楠葉花園町10-85)京阪電車「樟葉」駅下車すぐ【開場時間】3月21日(土)12時00分、22日(日)11時00分(予定)【試合情報】2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズン第18節対戦相手：VC長野トライデンツ試合開始時間：3月21日(土)14時05分、22日(日)13時05分(予定)【参加費】観覧無料※事前申し込み不要、出入り自由※座席を約50席、立見席を約50席ご用意※入場時にSANZEN-HIROBA入口にて整理券を配布【WEBサイト】https://www.keihan.co.jp/keihan-osakabluteon/publicviewing/

【イベント詳細】①パブリックビューイングSANZEN-HIROBAの大型ビジョンでOB選手の解説付きで試合を放映します。座席、立見席を各50席ほどご用意しています。②大阪ブルテオンOB選手トークショー大阪ブルテオンOB選手のトークショーを実施します。OB選手への質問はパブリックビューイング公式ホームページより事前に受け付けます。なお、出演するOB選手や質問の受付期間等は、改めてホームページや公式SNSにてお知らせします。③大阪ブルテオングッズ販売くずはモール南館2階のサンマルクカフェ＋Rの前のスペースにて、大阪ブルテオンのグッズ売り場やカプセルトイを設置します。

④パピネスのグリーティング大阪ブルテオンのチームキャラクター「パピネス」のグリーティングを、SANZEN-HIROBAと大阪ブルテオンのグッズ売り場(南館2階 サンマルクカフェ＋R前)にて実施します。

⑤京阪百貨店による飲食ブースの出店SANZEN-HIROBAで「空とぶからあげ」、「萱島珈琲焙煎所」、「京阪百貨店 直営店」が飲食販売を実施。各店で商品をご購入された方に、特典として先着で京阪電車×大阪ブルテオン オリジナルデザインステッカーを1枚プレゼントします。※各店ごとに配布するデザインは異なります

（２）大阪ブルテオン選手の等身大パネル・スタンプラリーの設置①等身大パネル3月1日(日)～22日(日)の期間中、西田有志選手、清水邦広選手、山内晶大選手、山本智大選手、アントワーヌ・ブリザール選手の等身大パネルをくずはモール内4カ所と樟葉駅改札外の計5カ所に設置します。②スタンプラリー3月1日(日)～22日(日)の期間中、選手の等身大パネルの横にスタンプを設置します。合計5つのスタンプを集めた方は、完成した台紙をパブリックビューイング当日の会場にお持ちいただくと、各日先着200名さまに京阪電車×大阪ブルテオンオリジナルデザインのクリアファイルをプレゼントします。スタンプラリーの台紙となるパンフレットは、くずはモール内パンフレットラック、選手の等身大パネル横、京阪電車主要駅にて配布するほか、WEBサイトにも掲載します。

③おけいはんポイントキャンペーンの実施キャンペーン１：当日e-kenetモバイルカードをご呈示いただくと来場ポイントとしてもれなく50P 進呈キャンペーン２：スタンプラリー(くずはモール内4カ所と樟葉駅改札外の計5カ所に設置されているスタンプ)の押印数に応じてポイント進呈。スタンプ1つにつき10P進呈(5つのスタンプを全て押すと最大50P進呈)。 キャンペーン３：当日大阪ブルテオンが勝利した場合は、キャンペーン１の達成者(来場ポイント進呈者)から抽選で5名さまに1,000P 進呈キャンペーン４：キャンペーン１を達成された方(当日来場ポイント進呈者)が、e-kenetモバイルカードをご呈示のうえ、3月21日(土)・22日(日)にくずはモールおよび京阪百貨店くずはモール店にて税抜1,000円以上ご利用いただくと、もれなく100P進呈。さらに抽選で、選手のサイン入りミニバレーボールを9名さまにプレゼント。※キャンペーン４について3月22日(日)までにe-kenet JCBカードまたはe-kenetポイント専用カードとe-kenetモバイルカードを連携された方は、店頭でどのカードをご呈示いただいても抽選の対象となります。ただし、ポイント対象外店舗でのご利用およびポイント進呈除外品のご購入は除きます詳しくは京阪カードのHP(https://www.e-kenet-jcb.jp/)をご確認ください(2月末頃公開予定)。【SANZEN-HIROBA】公式HP：https://www.keihan.co.jp/traffic/sanzen-hiroba/2014年3月のKUZUHA MALL増床・リニューアルを機に、初代くずはモール街「汽車の広場」のDNAを継承・進化させた「まちの広場」としての機能を持たせた施設として開設しました。シンボルである旧3000系車両と、同様に往年の名車である5000系車両の半両分と2600系車両の先頭部分カットモデルを設置。京阪電車の「進取の精神」およびそのDNAを存分に体感していただき、「京阪ファン」となっていただけるような展示を目指しています。【大阪ブルテオン】公式HP：https://www.osaka-bluteon.com/ 大阪府枚方市を本拠地とする1951年創部の男子バレーボールクラブ。旧クラブ名はパナソニックパンサーズ。Vリーグ7回(日本リーグ含む)、天皇杯5回、黒鷲旗13回の優勝を誇り、数々の日本代表選手を輩出しています。2024年にリブランディングを実施し、クラブ名は永遠の青(Blue to Eon)を意味する「大阪ブルテオン」へと生まれ変わりました。2025年に開催された男子世界クラブ選手権大会では、日本クラブ史上初となる準優勝を達成。「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER」のミッションを掲げ、世界一のクラブになることを目標に常に挑戦し続けています。【京阪グループ】公式HP：https://www.keihan.co.jp/corporate/ 京阪グループは、大阪・京都・滋賀を中心に鉄道・バス事業を展開する運輸業、商業・オフィスの賃貸や住宅の分譲を主とする不動産業、百貨店・ショッピングセンター・スーパーマーケット等の商業施設を運営する流通業、ホテルやクルーズ船、レジャー施設等を運営するレジャー・サービス業等を事業展開する約50社から構成される企業グループです。以 上

