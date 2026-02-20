株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2月22日(日)、毎週日曜日に新たなイベント『SUNDAY EXTREME by epica』が始動、スペシャルゲストに『MaRI』が出演致します。

◇SUNDAY EXTREME by epica◇

-毎週日曜日開催-SNSフォロワー“女性完全入場無料＋3ドリンク付き”SP GUEST LIVE：MaRI『CLUB TOUR 2025-2026』GUEST DJ：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii, DJ Lu-Q日程：2026年 2月22日 日曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWASupported by HABUSH

ブラジルにルーツを持つ岐阜県出身のフィメールラッパー。2021年にリリースした「BUM BUM」がクラブバンカーとしてヒットし、一気にスターダムへと駆け上がった。2023年4月には男が耳を塞ぎたくなるような過激なリリックを駆使し、まさにビッチアンセムになるであろう1st EP「PENTHOUSE」をリリース。また、AK-69、Yellow Bucks、DJ RYOWなどシーンを代表するアーティストとの客演を果たす。さらに大ヒットした「Bad Bitch 美学」や「チーム友達(東海REMIX)」にも参加するなど、フィーチャリングクイーンとしての存在感も発揮している。昨年10月にはNew EP『Trophy Bitch』をリリース。毎年全国20を超える都市でのCLUB TOURを開催するなど、今最も話題と勢いのあるフィメールラッパー。Instagram：https://www.instagram.com/maa_queeen

＜リリース情報＞

アーティスト：MaRIアルバムタイトル：Trophy Bitch配信開始日：2025年10月15日(水)TRACKLIST：01. お察し02. MAGURO03. Safada (skit)04. Not Your Mama05. Alright＜配信リンク＞https://mari.bfan.link/TrophyBitch＜公式YouTube＞www.youtube.com/@mari_maa_queeen

『Supported by HABUSH』

沖縄発、Awichプロデュースによる「HABUSH」をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～「HABUSH」サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！『沖縄旅の観光名所・ナイトライフのスタートアップは、エピカでカリー『HABUSH』から・・・』

◇HABUSH キャンペーン概要◇

開催日程：2月10日～2月28日・来場者全員にHABUSH1杯チッケト配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス

◇HABUSH◇

2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立しています。HABUSH公式サイト： https://habush.jp

【epica OKINAWA】

