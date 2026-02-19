三重交通株式会社（代表取締役社長：田端英明、本社：津市中央1番1号）は、一部エリアで導入している、クレジットカード等のタッチ決済サービスを、2026年2月26日（木）より、新たに四日市エリアの路線バスに導入いたします。 当社では、2026年度中に同サービスを当社路線バスの全エリアへ拡大する予定です。既に導入している交通系ICカードに加え、お客様がご利用しやすい環境を整備することで、公共交通の利用促進につなげてまいります。 なお、当社子会社で桑名市内の路線バスを一部運行しております八風バス株式会社においても本タッチ決済サービスを導入いたします。

１. 導入日

2026年2月26日（木）

２．導入路線

（１）三重交通

四日市営業所 （18路線）

四日市市内線、かわしま線、小杉線、羽津山線、三重団地笹川線、美里あがたヶ丘線、泊山医療センター線、四日市平田線、水沢線、四日市福王山線、神前高角線、湯の山線、桜花台線、市立病院四日市港線、磯津高花平線、東日野四日市港線、名古屋桜台高速線、名古屋湯の山高速線

※導入済エリア…桑名、伊勢・鳥羽及び志摩エリア

（２）八風バス

志知線、ネオポリス西高線

３. 決済ブランド

Visa、Mastercard®、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

４．ご利用方法

お手持ちのタッチ決済対応カード（クレジット・デビット・プリペイド）や、カードが設定されたスマートフォン等を、乗車口・降車口の専用リーダーにタッチすることで、そのままご利用いただけます。

５．参考

タッチ決済履歴確認方法・QUADRACのQ-moveサイトにアクセス ・マイページからユーザー手続きを実施＜Q-moveサイト＞ https://q-move.info/