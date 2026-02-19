株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年2月下旬より、PuniLabo(プニラボ)シリーズから、『喫茶プニラボ』シリーズを発売いたします(4品番24SKU)。『喫茶プニラボ』シリーズは、従来のシリーズと異なり、昭和レトロな純喫茶を舞台にした世界観や、キャラクターに性格や好きな食べ物など個性を設定しています。世界観や個性の設定により、キャラクターへの愛着を深めていただけるシリーズです。

シリーズ設定は、「株式会社LIHIT LAB.」の前身である「リヒト産業株式会社」が設立間もない1950年代。昭和レトロの空気が漂う小さな喫茶店「喫茶プニラボ」で、ちょっと無愛想なマスター「ブチ」をはじめとする日本特有の可愛らしいキャラクター達がのんびり思い思いの時間を過ごします。そんな世界観やキャラクター個性をモチーフにした「スタンドペンケース」や「スタンドペンケースmini」、「ミニポーチ」、「ミニボールペン」は、日常使いに便利なアイテムで、使うたびに個性豊かなキャラクター達の表情に癒しを感じていただけるラインナップです。

■ブランドコンセプト

■キャラクター紹介

■スタンドペンケース mini(A-8811)/スタンドペンケース(A-8812)

https://store.lihit-lab.com/

上から押すだけでペンスタンドになるプニラボを代表するペンケース

サイズ比較

ラインナップ

スタンドペンケース mini

品番：A-8811定価(税抜き)：1,540円(1,400円)サイズ：縦180×横52×厚さ52(mm)収容本数：約8本材質：本体/シリコーンゴム※動物の耳の形状によってサイズは若干ことなります。※収容本数はペンの種類によって変わります。

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-8811.html

スタンドペンケース

品番：A-8812定価(税抜き)：1,870円(1,700円)サイズ：縦200×横60×厚さ60(mm)収容本数：約15本材質：本体/シリコーンゴム※動物の耳の形状によってサイズは若干ことなります。※収容本はペンの種類によって変わります。

■おすわりミニポーチ(A-8820)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-8812.html

バッグチャームのように使えるカラビナ付きの小さなポーチ

ラインナップ

品番：A-8820定価(税抜き)：1,320円(1,200円)サイズ：縦89×横74×厚さ38(mm)材質：本体/シリコーンゴム ※カラビナ付き(カラビナを含む縦：約130mm)

■ミニボールペン(PN-200)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-8820.html

シリコンカバーが付いたキャップ式のミニサイズボールペン

ラインナップ

品番：PN-200定価(税抜き)：1,210円(1,100円)サイズ：縦100×横24×厚さ38(mm)材質：本体/シリコーンゴム ※カラビナ付き(カラビナを含む縦：約130mm)

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/pn-200.html

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931