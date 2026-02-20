全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、2026年2月27日(金)より開催する京町家を舞台とした新作リアル脱出ゲーム『謎の館からの脱出』のオリジナルグッズを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/kyoto-yakata/

本イベントは、築130年以上ある京町家を貸し切って行なわれる、室内に残された情報や生活のあと、当時の証言などをもとに、30年前に起こった事件の謎を解き明かし真相に迫る、体験型ゲーム・イベントです。ついに来週2月27日(金)に初日を迎える本イベントのチケットは、現在6月開催分までを販売中。すでに5月開催分までのチケットは完売しており、6月開催分の土日公演もすべて完売と、大変反響をいただいております。そんな本イベントのオリジナルグッズ2種の販売が決定いたしました。「解説付きクリアファイル」は制作秘話やディレクター加藤隆生のコメントをたっぷり収録。イベント内で起こった出来事や登場したアイテム、人物や各部屋の裏設定など、解説時間内では語り尽くせなかった内容に加え、3,000文字を超えるディレクター加藤隆生のコメントを読むことができます。ここでしか見ることのできない内容になっているので、お見逃しなく。「参加記念ステッカー」は円形と四角形の2枚セット。メインビジュアルデザインのスマートフォンケースに挟めるサイズとなっており、参加の思い出にぴったり。一緒に謎を解き明かしたメンバーとおそろいで買うのもおすすめです！最大6名という限られた人数で、床面積が210㎡を超える京町家1棟を探索し、事件の真相を解き明かしていく本イベント。手元に集まった膨大な情報1つ1つを見逃さず、状況を整理し、時にはひらめきの力を使いながら挑戦するこの場所でしか体験できないリアル脱出ゲームに、どうぞご期待ください。▽会場の様子

リアル脱出ゲーム『謎の館からの脱出』オリジナルグッズ 概要

■解説付きクリアファイル 1,200円(税込) 本体：A4／内容物：A3（1枚）■参加記念ステッカー 500円(税込) 円形：φ55mm 四角形：W50×H50mm※リアル脱出ゲーム『謎の館からの脱出』開催会場にてご購入いただけます。※「#京都館脱出」をつけたSNSへの感想投稿画面を館の使用人に見せると、「メインビジュアルキーホルダー」をプレゼントいたします。

リアル脱出ゲーム『謎の館からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/kyoto-yakata/◼︎イベントCMhttps://youtu.be/RRxRg1t-RNE?si=LL1XW1sWGYWqHSoM◼︎ストーリー今から30年前、あの館で起こったおぞましい殺人事件の真相を解き明かしてほしい。あなたのもとに、先日他界した祖父の秘書からそんな依頼が届いた。京都上京区にある館は築130年以上になる町家造りで、悠久の時間を乗り越えてきた威厳と格式をたたえている。あなたはその広大な館で、捜査を始める。開かないまま放置された蔵。町家特有の狭く奥へと続く通り庭。そして、30年前にそこで暮らしていた人々がそのまま残していった生活の痕跡。あなたはそれらの証拠を一つ一つ手に取って、その館に隠された大いなる謎に近づいていく。たどりついた真実が、途方もない衝撃を生み出すとも知らずに。◼︎チケット料金、プレイ形式貸切チケット：120,000円(税込)人数制限：最大6名(3名以上推奨)滞在可能時間：最大240分◼︎開催会場、日程2026年2月27日(金)～住所非公開（京都府京都市上京区） ※京都市営地下鉄 烏丸線「今出川駅」から徒歩10分 ※チケット購入後、前日までに「館への招待状」をメールでお送りします。 招待状には、館の住所および謎が記載されているので購入者の方は同行者にご共有ください。◼︎チケット販売スケジュール販売中◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine