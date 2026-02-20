留学総合コンサルティング事業を手がける、株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区、代表：横山健一）は、2026年4月に東京・名古屋の2都市にて「春のワールド留学フェア 2026」を開催します。世界16ヵ国53校※の語学学校・高校・大学・専門学校などが参加し、学校担当者と直接相談できるほか、年代別のセミナーや英語試験対策、奨学金情報など、留学に必要な最新情報を一日で得られる総合イベントです。入場無料・事前予約制です。※2026年2月19日（木）時点、東京会場の場合。

昨春は全国から1,770名超が来場し、中高生を中心に若年層の参加が増加しました。1990年にカナダ大使館と共催をきっかけにスタートした本フェアは、2000年の第1回以降、累計40回以上の実績を誇り、日本の留学イベントとして定着しています。

今回の見どころ

■世界16ヵ国53校※の担当者と直接相談（欧米に加えアジア圏も参加）

アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどの主要英語圏に加え、フィリピン、マレーシア、韓国、台湾などアジア圏の学校も参加。語学留学、進学留学、専門留学まで幅広い選択肢について、学校担当者と直接話しながら、自分に合う留学を検討できます。

■英語系YouTuberだいじろーさんによるスペシャルライブトーク

フォロワー89万人超の人気YouTuberで、英語発音トレーナーとして知られる「だいじろー」さんが特別登壇。ユニークな留学体験や、思わず真似したくなる英語学習のコツまで、ここでしか聞けない話をお届けします（先着順／人数制限アリ）。

■留学経験者のリアルな声を聞ける相談コーナー

留学経験者による体験談、渡航準備に役立つ英語試験（TOEFL／IELTS）や奨学金の最新情報など、留学の不安を解消できる充実の相談ブースを設置しています。

■当日限定の留学費用割引特典

留学フェアに参加した方が留学ジャーナルの留学プログラムにお申込みすると、留学費用の割引特典が適用に。さらにスタンプラリーも実施し、3つのブースを回った方には先着でVisaプリペイドカード（Vプリカ）をプレゼントします（数量限定）。

参加校一覧（一部抜粋）

【アメリカ】Edmonds College／Green River College／San Diego State University【カナダ】 Langara College／ILAC Education Group／VanWest College【オーストラリア】 Navitas Australia／Langports English Language College【ニュージーランド】 Christchurch College of English (CCEL) ／Languages International【イギリス】 St Giles International／立教英国学院【アイルランド】 Dublin City University/DCU International Academy／Emerald Cultural Institute【ドイツ】 F+U Academy of Languages【フランス・スイス】 Kaplan International Languages／ALPADIA Language Schools【マルタ】 Easy School of Languages【フィリピン】 グローバルクリック（セブ島留学）【マレーシア】 English Language Company Sydney and Malaysia【シンガポール】 Waseda Shibuya Senior High School in Singapore【ドバイ】 EC Dubai【韓国】 Lexis Korea【台湾】 日本台湾教育センター

スペシャルライブトーク

13:00～13:50 YouTuberだいじろーさん～あの日の挑戦が今の私を作った～※先着順/定員制限あり／定員に達し次第、予約受付を終了します。ご了承ください。

※当日は、留学に関するリアルな体験やヒントをお届けすることを目的としています。そのため、YouTuberのファンイベントを目的としたご参加や、サイン・写真撮影を主な目的としたご来場はご遠慮いただいております。

セミナー

10:30～11:45 小中高生が選べる留学の選択肢【1部】はじめての海外体験から大学進学まで（講師：留学ジャーナル編集長加藤ゆかり）【2部】短期留学・高校留学体験談11:55～12:45 ずっと行きたかった留学を今こそ！～50代・60代・70代の新しい挑戦～14:00～14:50 大学生・社会人必見！あなたに合う留学はどれ？～短期・長期・専門・進学の魅力と選び方～15:00～15:50 海外で生活したい！海外で働きたい！～ワーホリ・Co-op・インターンシップetc～

ミニセミナー（東京のみの開催）

TOEFL iBT／IELTS／台湾の大学留学／海外留学の奨学金

開催概要

【名称】ワールド留学フェア 2026【主催】株式会社留学ジャーナル【後援】アイルランド留学／アメリカ大使館 商務部／エデュケーション・ニュージーランド／オーストラリア大使館商務部／フィリピン大使館観光部／マレーシア政府観光局【賛同】カナダ大使館広報部／マルタ観光局

日時・会場

●東京：2026年4月19日（日）10:00～17:00（セミナーは10:30～）「ベルサール渋谷ファースト」東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー B1F

●名古屋：2026年4月26日（日）10:00～17:00（セミナーは10:30～）「JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス」名古屋市中村区名駅1-1-1 KITTE名古屋3F

参加

入場無料・事前予約制

予約方法

特設WEBサイトから事前予約をお願いします。

イベントに関するお問い合わせ先

株式会社留学ジャーナル公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/フリーコール：0120-890-987

株式会社留学ジャーナルについて

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 6階代表者：代表取締役社長 横山 健一設立：2003年9月（創業：1971年1月）電話番号：03-5312-4421URL：https://www.ryugakujournal.com/

事業内容：1. 海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行2. 留学情報誌の制作、販売3. 留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営4. 旅行業法に基づく旅行業5. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業6. 人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）