RELEASE No,6 2026年2月吉日

合資会社 一條旅舘（時音の宿 湯主一條）

各位



宿泊予約サービスRelux2025年年間ランキング受賞



宿泊予約サービスRelux2025年年間ランキング夕食が美味しい旅館第２位



合資会社一條旅舘【時音の宿 湯主一條】（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地

代表社員：一條一平）は、宿泊予約サービスReluxの年間ランキングの中で、夕食が美味しい旅館

全国第2位を受賞いたしました。https://rlx.jp/r/2025/dinner/

今回の基準は、2024年11月15日～2025年12月7日までに投稿された夕食レビューの点数・件数

をもとに、2025年12月7日時点でRelux上で販売中の旅館を対象として集計されたものです。

料理内容はもちろんのこと、提供方法も含めて日々の努力が高く評価されたものです。

食事を提供している個室料亭は、国登録有形文化財に指定されている木造建築です。歴史と建築美を

感じる環境でいただく食事は、懐かしさと共に伝統の重みも感じることができる空間です。これは

料理の味をさらに引き立ててくれます。

これからも食材の吟味、丁寧な仕込み、器の選択、配膳時の配慮に心がけながら、日々精進を重ねて

まいります。今後ともお引き立ての程をよろしくお願いいたします。

なお取材および問い合わせ等につきましては、下記の連絡先へお願いいたします。

★時音の宿 湯主一條

・客室数 24部屋 源泉掛け流し温泉付きスイート2部屋 セミスイート4部屋

モダン和洋室6部屋 ベッド和室10部屋

和洋室1部屋 ベッド和室二間続き1部屋