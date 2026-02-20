新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026 in 大かま』を3/7(土)・3/8(日)に開催！にいがた和牛も！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342345/images/bodyimage1】
新潟をクラフトビールでジャックする2日間！
この度、9社以上のブルワリーと飲食店で盛大に構成される、新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026』を3/7(土)・3/8(日)と新潟市万代島多目的広場大かまにて開催いたします。
クラフトビールに合う、にいがた和牛 × こだわり屋台が勢揃い！
9社以上のブルワリーで新潟県を中心に瓶・缶60種類以上のクラフトビールが大集結するとともに、クラフトビールと相性抜群のにいがた和牛やこだわり屋台が勢揃いします！
また、食べて飲んで当たる！ガラポン抽選会や記念撮影にピッタリな、クラフトビールバルーンも登場！
クラフトビールと食、エンターテイメントが融合した、県内最大級のイベントです！
『新潟クラフトビールの陣2026 in 大かま』
会場：新潟市万代島多目的広場大かま (新潟県新潟市中央区万代島4-2)
日時：
3/7(土) 11:00～18:30
3/8(日) 11:00～18:30
入場無料 / BEER・FOOD共に現金制
イベント公式HP： http://ngt-beer.com
公式Facebook、Instagram「新潟クラフトビールランド」で検索！
主催：新潟クラフトビールランド実行委員会
企画・制作：株式会社ライブポート
お問合せ事務局：株式会社ライブポート (平日9:00～18:00)
TEL:025-278-8274 / FAX:025-278-3522
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342345/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ライブポート
新潟をクラフトビールでジャックする2日間！
この度、9社以上のブルワリーと飲食店で盛大に構成される、新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026』を3/7(土)・3/8(日)と新潟市万代島多目的広場大かまにて開催いたします。
クラフトビールに合う、にいがた和牛 × こだわり屋台が勢揃い！
9社以上のブルワリーで新潟県を中心に瓶・缶60種類以上のクラフトビールが大集結するとともに、クラフトビールと相性抜群のにいがた和牛やこだわり屋台が勢揃いします！
また、食べて飲んで当たる！ガラポン抽選会や記念撮影にピッタリな、クラフトビールバルーンも登場！
クラフトビールと食、エンターテイメントが融合した、県内最大級のイベントです！
『新潟クラフトビールの陣2026 in 大かま』
会場：新潟市万代島多目的広場大かま (新潟県新潟市中央区万代島4-2)
日時：
3/7(土) 11:00～18:30
3/8(日) 11:00～18:30
入場無料 / BEER・FOOD共に現金制
イベント公式HP： http://ngt-beer.com
公式Facebook、Instagram「新潟クラフトビールランド」で検索！
主催：新潟クラフトビールランド実行委員会
企画・制作：株式会社ライブポート
お問合せ事務局：株式会社ライブポート (平日9:00～18:00)
TEL:025-278-8274 / FAX:025-278-3522
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342345/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ライブポート
プレスリリース詳細へ