溶射市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「溶射市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。溶射に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
溶射市場の概要
溶射市場に関する当社の調査レポートによると、溶射市場規模は 2035 年に約 229 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 溶射市場規模は約 109 億米ドルとなっています。溶射に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、溶射市場シェアの拡大は、表面保護と部品性能の向上に対する需要の高まりによるものです。これらの溶射は、過酷な環境下における主要部品の耐摩耗性、断熱性、耐腐食性、そして長寿命化を実現します。多くの企業が、高まる需要に応えるため、遮熱コーティング、防食コーティング、断熱コーティングといった多機能コーティングの導入に注力しています。
溶射に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
溶射に関する市場調査では、自動車セクター、特にEVの急速な拡大と、航空宇宙と防衛産業における先進的な溶射技術の採用拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、熟練した技術専門知識の不足と代替技術との激しい競争により、予測期間中の世界市場の成長はある程度阻害されると予想されます。
溶射市場セグメンテーションの傾向分析
溶射市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、溶射の市場調査は、プロセス別、材質別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
溶射市場のサンプルコピーの請求:
材質別に基づいて、溶射市場は陶芸、金属と合金、炭化物、ポリマーとその他に分割されています。このうち、陶芸分野は予測期間中に40%のシェアを占めると予測されています。この成長は、優れた耐高温性、そして優れた耐摩耗性、耐酸化性、耐腐食性を有する航空宇宙およびエネルギー分野における陶芸溶射材の旺盛な需要に起因しています。
溶射の地域市場の見通し
溶射市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は32%のシェアを占め、予測期間中に8.2%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。中国、インド、韓国、日本における急速な工業化と製造拠点の拡大、民間航空、防衛、自動車分野における溶射用途の増加といった要因が市場の成長を牽引しています。さらに、エネルギーと電力インフラへの投資増加も市場の成長を牽引しています。
経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、溶射市場調査レポートの試読版をご請求ください:
溶射の競争のランドスケープ
当社の溶射市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:
● Oerlikon Metco
● Kennametal Inc.
● Bodycote plc,
● Linde plc
● Chromalloy Gas Turbine LLC
これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:
● TOCALO Co., Ltd.
● Plasma Giken Co., Ltd.
● Fujimi Incorporated
● Coaken Techno
● Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。
配信元企業：SDKI Analytics
