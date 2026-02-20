生せっけんのルアンルアン スキンケア「モイストシリーズ 2周年記念キャンペーン」を2月25日10時からスタート。【数量限定】3種類のアイテムを4つの特別セットでお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、スキンケアライン「モイストシリーズ」の誕生 2周年記念キャンペーンを2月25日am10:00からスタートします。数量限定で3種類のアイテムを4つの特別セットにてお届けします。
【モイストシリーズ 2周年記念キャンペーン特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/21199
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342283/images/bodyimage1】
「モイストシリーズ 2周年記念キャンペーン」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342283/images/bodyimage2】
大人肌の乾燥や揺らぎに、しっかりと寄り添う――。
そんな '想い' と 'こだわり' を詰め込んだモイストシリーズは、この春で2周年を迎えます。日々お使いいただいている皆さまへの感謝を込めて、ささやかな贈りものと一緒にお届けをする特別なセットをご用意いたしました。
【販売期間】2026年2月25日am10:00 ～ 2026年3月9日（月）am9:59
【対象商品】
１，セラミド生せっけん / 特典 ジャガードウォッシュタオル
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=604-2a
２，セラミド化粧水 / 特典 DOGGYアクリルヘアコーム
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=603-2a
３，モイスチャライジングピュアオイル / 特典 ナイロントートバッグ
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=605-2a
４，モイストラインセット / 特典 上記の3種類すべて＆プレミアム泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=040-2a
【注意事項】
・数量限定のため定量を超えた場合は告知無く販売終了とさせていただきます。
・特典の色や柄はお選びいただけません。
・お買い上げ金額5500円（税込）以上で送料無料となります。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当該商品と合わせてお届けいたします。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
【モイストシリーズ 2周年記念キャンペーン特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/21199
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342283/images/bodyimage1】
「モイストシリーズ 2周年記念キャンペーン」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342283/images/bodyimage2】
大人肌の乾燥や揺らぎに、しっかりと寄り添う――。
そんな '想い' と 'こだわり' を詰め込んだモイストシリーズは、この春で2周年を迎えます。日々お使いいただいている皆さまへの感謝を込めて、ささやかな贈りものと一緒にお届けをする特別なセットをご用意いたしました。
【販売期間】2026年2月25日am10:00 ～ 2026年3月9日（月）am9:59
【対象商品】
１，セラミド生せっけん / 特典 ジャガードウォッシュタオル
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=604-2a
２，セラミド化粧水 / 特典 DOGGYアクリルヘアコーム
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=603-2a
３，モイスチャライジングピュアオイル / 特典 ナイロントートバッグ
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=605-2a
４，モイストラインセット / 特典 上記の3種類すべて＆プレミアム泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=040-2a
【注意事項】
・数量限定のため定量を超えた場合は告知無く販売終了とさせていただきます。
・特典の色や柄はお選びいただけません。
・お買い上げ金額5500円（税込）以上で送料無料となります。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当該商品と合わせてお届けいたします。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
プレスリリース詳細へ