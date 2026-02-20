吸収ガラスマット（AGM）バッテリー市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2024年～2033年）である。
Survey Reports LLCは、2026年2月に吸収ガラスマット（AGM）電池市場に関する調査レポートを発行したと発表した。タイプ別（定置用、動力用）、用途別（自動車、UPS、産業用、エネルギー貯蔵、その他）、電圧別（2～4ボルトAGM電池、6 8ボルトAGMバッテリー、12ボルト以上AGMバッテリー）、エンドユーザー別（AGMバッテリーOEM、AGMバッテリーアフターマーケット） - 2024年から2033年までのグローバル市場分析、動向、機会、予測を提供するレポート。これは、AGM（吸収ガラス繊維）バッテリー市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学を強調している。
吸収ガラスマット（AGM）バッテリー市場の概要
吸収ガラスマット（AGM）バッテリーは、電解液を吸収し保持するためにガラス繊維マットを使用する密閉型鉛蓄電池の一種であり、液漏れを防ぎ、効率を高める。 AGMバッテリーはメンテナンス不要で液漏れ防止機能を備え、従来の開放型鉛蓄電池よりも性能が向上している。 出力が高く、充電が速く、振動や温度変化に対する耐性も高い。これらのバッテリーは、信頼性、耐久性、長寿命であることから、自動車用アプリケーション、再生可能エネルギーシステム、バックアップ電源、船舶用機器など、幅広い用途で使用されている。 AGMテクノロジーは、深放電をサポートし、さまざまな厳しい環境下でも安定した性能を発揮する。
Surveyreportsの専門家は、吸収性ガラス繊維マット（AGM）バッテリー市場の調査分析を行い、2024年の吸収性ガラス繊維マット（AGM）バッテリー市場規模は128億米ドルに達すると予測した。さらに、吸収性ガラスマット（AGM）電池市場のシェアは、2033年末までに199億米ドルに達すると予測されている。吸収性ガラスマット（AGM）電池市場は、2024年から2033年の予測期間中に、年間平均成長率（CAGR）約5.8%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な吸収性ガラス繊維マット（AGM）電池市場分析によると、吸収性ガラス繊維マット（AGM）電池の市場規模は、送電網およびエネルギー貯蔵システムへの採用、再生可能エネルギー貯蔵の需要増加、自動車および電気自動車の普及、EV産業の発展、再生可能エネルギー源への採用増加を要因として拡大するだろう。吸収性ガラス繊維マット（AGM）電池の市場における主要企業の一部は、クラリオス（米国）, パワーソニック・コーポレーション（米国）, C&Dテクノロジーズ（米国）, イースト・ペン・マニュファクチャリング・カンパニー（米国）, フルリバーバッテリー（米）, エナシス（米）, コンコルドバッテリー（米）, ユニバーサルパワーグループ（米）, ユアサグループ（日本）, フィアム・エナジー・テクノロジー（イタリア）, エグゼイド・テクノロジーズ（米）
当社の「吸収性ガラス繊維マット（AGM）バッテリー市場調査レポート」には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
