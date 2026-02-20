【武蔵小金井店 リラクゼーションマッサージ】ホームページリニューアルのお知らせ ～もみの匠武蔵小金井店～
この度、武蔵小金井店のホームページがリニューアル！
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
今回のリニューアルは
施術内容の項目に「眼精疲労」というページを追加いたしました。
デスクワーク作業などで眼精疲労に悩まされている方も少なくないかと思います。
少しでもその手助けになれればと思い、ご用意させていただきました。
店舗の最新情報は「武蔵小金井店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_musashikoganei.html
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342217/images/bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠は皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
■もみの匠
https://mominotakumi.com/
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
店 舗 名：もみの匠 武蔵小金井店
所 在 地：東京都小金井市本町5-18-5 太平ビル3F
営業時間
平日 11:00～21:00(最終受付20：00) 年中無休
土日・祝日 10:00～21:00(最終受付20：00) 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
