「人相コース」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342065/images/bodyimage1】
株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営するSARAスクールジャパンは、2026年2月20日、通信教育講座・資格のSARAスクールジャパンの「人相コース」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
人相コースの内容
人相基本コース/プラチナコースでは、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにプラチナコースの新設をおこないました。
人相コースの資格取得について
講座で学ぶ内容は日本占い師協会の「人相鑑定士」（https://www.uranai.org/ninsou/）、日本メディカル心理セラピー協会の「人相アドバイザー」（https://www.domap.net/uranai/ninsou/）それぞれの資格試験対策になっています。
日本占い師協会
https://www.uranai.org/ninsou/
日本メディカル心理セラピー協会
https://www.domap.net/uranai/ninsou/
人相コースの詳細・お申し込みはこちら
https://www.saraschool.net/uranai/ninsou/
お問い合わせはこちら
https://www.saraschool.net/toisara/
