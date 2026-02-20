累計１５万部の人気シリーズ第４作。あなたの心に寄り添う、ほとけさまの言葉。あした死ぬとしたら今日をどう生きる？――新刊文庫『とらわれを手放す ほとけさまの言葉』（著：岡本 一志）3月3日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『とらわれを手放す ほとけさまの言葉』（著者：岡本 一志）を3月3日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342347/images/bodyimage1】
■『とらわれを手放す ほとけさまの言葉』
・アマゾン：https://amzn.to/4aLUgmV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314800
〈内容紹介〉
累計１５万部の人気シリーズ、第4作。
私たちは日々、たくさんの「とらわれ」を抱えて生きています。
もっと認められたい、もっと手に入れたいという思い。
人と比べて落ち込んだり、世間の目を気にして自分を責めたり。
過去の後悔に縛られて、前に進めなくなることもあります。
でも、もし明日が来ないとしたら――。
今日、あなたは何を手放し、誰に会い、誰を赦すでしょうか。
この本は、今、心に何かのとらわれ、苦しみを抱えている人たちの心にそっと寄り添う、「ほとけさま」の言葉、物語が綴られています。
◎求めすぎると苦しくなる――渇愛の法則とは
◎お釈迦さまが教える「比べない練習」
◎「不条理」を受け入れる勇気
◎あってもなくても、悩みは尽きない――有無同然
◎心のトリセツ――理性と感情の扱い方
焦り、怒り、迷いが、ふっと消えていく一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342347/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342347/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342347/images/bodyimage4】
■商品情報
書名：『とらわれを手放す ほとけさまの言葉』
著者：岡本 一志
定価：869円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3148-5
発売日：2026年3月3日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4aLUgmV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314800
■著者：岡本一志（おかもと・かずし）
一般社団法人全国仏教カウンセリング協会代表。
日本仏教心理学会会員。
1976年、愛媛県生まれ。
東京大学理学部数学科中退後、ビジネス・ブレークスルー大学大学院修了。MBA取得。
人間関係や仕事、恋愛、家庭の問題など、さまざまな悩みに対し、仏教の智慧をもとにしたカウンセリングやアドバイスを行っている。
著書に、『心が「ほっ」とするほとけさまの50の話』『心が「スーッ」と晴れるほとけさまが伝えたかったこと』『ほとけさまと心が「ほっこり」温まるお話』（以上、三笠書房《王様文庫》）ほか多数。
配信元企業：株式会社三笠書房
