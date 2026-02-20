「着る服がない」から「必ずほめられる」へ。５０００人を輝かせてきたファッションコンサルタントの外見ブランディング。――新刊書籍『服を味方にする「わたし」の魅せ方』（著者：池上陽子）3月5日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『服を味方にする「わたし」の魅せ方』（著者：池上 陽子）を3月5日（木）に発売いたします。
■『服を味方にする「わたし」の魅せ方』
・アマゾン：https://amzn.to/4kRmG3x
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408100
■内容紹介
人気ファッションコンサルタントの著者には
「仕事に着ていく服がない」「似合う服がない」「おしゃれを楽しめていない」
という声が数多く寄せられています。
なぜ「服がない」となるのか？
それは「なりたい自分」「こう見られたい自分」が明確ではないから。
ですから、いちばん大切なのは「自分のなりたい未来」を明確にするということです。
この本では、服の選び方や買い方、
ショップ店員さんとのつき合い方なども説明しますが、
「なりたい自分」をどう設定するかということも、
ふだん著者がおこなっているワークを通してお話ししていきます。
きっと、おしゃれをする理由や目的が明確になり、
「似合う服がない」ということもなくなって、服が味方になってくれるでしょう。
さらには、靴やバッグをどうするか、
トレンドをどう取り入れるかといったところまで、
ゼロから丁寧に、わかりやすく紹介していきます。
■商品情報
書名：服を味方にする「わたし」の魅せ方
著者：池上 陽子
定価：1,980円
ISBNコード：978-4-8379-4081-4
発売日：2026年3月5日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4kRmG3x
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408100
■著者紹介
著者：池上陽子（いけがみ・ようこ）
香川県出身。文化服装学院スタイリスト科卒業。テレビや雑誌、webなどのメディアでモデル・タレント・ミュージシャン・キー局アナウンサーなどのスタイリングを10年以上おこなう。30歳で結婚・出産したことをきっかけに「女性が結婚や出産をしても、自分らしくきれいに輝けるサポートをしたい」と考え、プロとしてメディアで磨いたスタイリング術を一般の女性に対しても提供したところ、あっという間に人気ファッションコンサルタントに。メディアスタイリスト、ファッションコンサルタントとしてのスタイリング経験は約５０００人にものぼる。2021年には「結婚や出産など、様々なライフステージに合わせて自由な働き方を選べる人を増やしたい」と、ファッションコンサルタントを育成する一般社団法人「メディアファッションスタイル協会」を設立。経験者から初心者まで１００人以上を育成してきた。自身のファッションコンサルタントとしての技術・経験と、ビジネス指導をしてきた経験をベースに、トータルブランディングアドバイザーという新しい働き方も提案している。
配信元企業：株式会社三笠書房
