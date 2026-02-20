「着る服がない」から「必ずほめられる」へ。５０００人を輝かせてきたファッションコンサルタントの外見ブランディング。――新刊書籍『服を味方にする「わたし」の魅せ方』（著者：池上陽子）3月5日（木）発売！

