月のリズムに合わせて、自分の考えや気持ちを書いていく。願いがかなう！――新刊書籍『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング』（著者：星ごころアドバイザーKenny）3月5日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング』（著者：星ごころアドバイザーKenny）を3月5日（木）に発売いたします。
■『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング』
・アマゾン：https://amzn.to/4kDXrBw
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408000
■内容紹介
「月のリズム」に合わせて書く。それだけで、願いがかなう！
月星座（その日の月が、どの星座のエリアにあるか）のテーマに合わせて、
ノートに気持ちや考えを書いていきましょう。
すると感情は整い、行動がはじまり、現実は表情を変えていきます。
「本当はこう感じていたんだ」「じゃあ、どうしたかったの？」
気づきが自然に増えて、「こころの調律」が進んでいくのです。
月は約２日半で、次の星座のエリアに移ります。
私たちの気持ちの波にも、この月のリズムが作用しています。
・月が「ふたご座」にある日…最近、心に残った言葉を書き出す
・月が「おとめ座」にある日…今、整えたいことを書き出す
・月が「さそり座」にある日…もう一度向き合いたいテーマを書き出す
「書く→気づく→整える→行動する」という
小さなサイクルを繰り返すと、望む現実がやって来る！
■商品情報
書名：３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング
著者：星ごころアドバイザーKenny
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4080-7
発売日：2026年3月5日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4kDXrBw
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408000
■著者紹介
著者：星ごころアドバイザーKenny
占星術師、コンサルタント。星とともに歩む人生を通じて、多くの人の道を照らしている。
1983年、長野県生まれ。大学では動物行動学を専攻。商社勤務や塾講師を経て、心理学や哲学、自己啓発書の読書に没頭。27歳のときワーキングホリデーでカナダに渡り、観光ガイド業で起業。帰国後、ITベンチャーで活躍するも独立。
「占星術」との出会いで人生が一変し、行列のできる占星術師として急成長。
日々続けていたジャーナリング（書く習慣）と「月のリズム」を掛け合わせると、願いがかないやすくなることを発見し、クライアントにもこの手法を提供する。星の力を使い、多くの人が自分らしさを取り戻すサポートを続けている。これまでに鑑定したホロスコープは１万枚以上。VOICY OF THE YEAR2025の「運命／占い編」のトップ10にも選出される。アメブロで「星座別：今週の空模様」を発信中。https://ameblo.jp/hoshigokoro/
配信元企業：株式会社三笠書房
