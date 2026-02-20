月のリズムに合わせて、自分の考えや気持ちを書いていく。願いがかなう！――新刊書籍『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング』（著者：星ごころアドバイザーKenny）3月5日（木）発売！

