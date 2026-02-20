至高の甘さ、埼玉が生んだプレミアム苺　産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で埼玉県産「あまりん」を販売中

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「埼玉・暮らしのとなりが産地です」では、埼玉県産いちご「あまりん」を販売しています。

「あまりん」は埼玉県農業技術研究センターで育成されたいちごの新品種です。糖度が高く、食味の良い品種で、酸度が控えめのため甘みが感じやすいことが特徴です。果実の色つやも良く、赤色が映える見た目も目を引きます。埼玉県内の生産者だけが生産しており、本商品のご注文で、新鮮な「あまりん」を生産者より直送します。

また、当サイトでは現在、クーポンの使用で対象商品を２０％ＯＦＦでお得に購入できる「年度末大決算セール」を３月中旬まで開催中です。埼玉県からは「あまりん」のほか、「彩の国黒豚ロース・バラスライスセット」「埼玉県産ダブルオステオスペルマム６号鉢（ディープサン）」など、約５０商品を出品中です。

この機会に「ＪＡタウン」「埼玉・暮らしのとなりが産地です」をお得にご利用いただけます。

○埼玉県産いちご「あまりん（中玉）」（ＪＡ花園）

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-ichigo/

○埼玉県産いちご「あまりん（中玉）」（ＪＡふかや）

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-ichigo6/

＜年度末大決算セール 埼玉県おすすめ商品＞

○彩の国黒豚ロース(200ｇ)・バラ(230ｇ）スライスセット

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-kurobuta1/

○埼玉県産ダブルオステオスペルマム６号鉢（ディープサン）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-banana/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown