RAUL株式会社 代表取締役 江田健二、「GX・DX時代の製造業の現在地と展望」をテーマに講演 産業タイムズ社主催 特別セミナー「産業団地の新潮流」に登壇
RAUL株式会社 代表取締役 江田 健二 が、2026年3月12日（木）に開催される特別セミナー「産業団地の新潮流」（主催：株式会社産業タイムズ社／共催：東急不動産株式会社）に登壇いたします。
近年、日本の産業界では、経済安全保障や地政学リスク、円安など不確実性の高まりを背景に、生産拠点の国内回帰や分散化の動きが進んでいます。また、GX・DXの推進や再生可能エネルギーの活用、自動運転などの新技術への対応が、企業の競争力やサプライチェーン強化に直結する重要な要素となっています。
本セミナー共催者である東急不動産株式会社は、産業拠点整備を起点とした周辺地域の活性化に貢献する“産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK」（グリーンクロスパーク）を日本全国で積極的に拡大しています。
GX・DXを取り入れた持続可能な産業基盤の構築や、先進インフラを活用した産業集積の形成が「GREEN CROSS PARK」の特徴のひとつです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342355/images/bodyimage1】
セミナーでは、まず「GREEN CROSS PARK」の概要や今後の方向性についてご紹介されます。続いて、
江田が、エネルギー・環境分野の専門家としての知見をもとに、「GX・DX時代の製造業の現在地と展望 ― 脱炭素とデジタル化が変える競争軸 ―」をテーマに講演いたします。脱炭素経営の実践ポイントやDXによるる事業変革の進め方など、企業が今取り組むべき課題や具体策と今後のビジネス機会について解説します。
【日 時】2026年3月12日（木）15:00～18:30
【会 場】富士ソフト アキバプラザ
【参加費】無料（事前申込制）
【定 員】120名
【主 催】株式会社産業タイムズ社
【共 催】東急不動産株式会社
申込・詳細
https://sangyo-times.jp/greencross/
◆プログラム◆
講演(1)15：05-15：20
「産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK」におけるDX/GXの取組みについて」
東急不動産株式会社 インフラ・インダストリー事業ユニット インダストリー事業本部
開発企画部 基幹産業拠点推進室 室長 石井 拓也 氏
講演(2)15：20-16：00
「GX・DX時代の製造業の現在地と展望― 脱炭素とデジタル化が変える競争軸 ―」
RAUL株式会社 代表取締役 江田 健二
16:00-16:10 休憩
講演(3)16:10-17:10
「半導体による国づくりの時代がはじまった！～シリコン列島ニッポンに多くの工場誘致が必要～」
株式会社産業タイムズ社 取締役会長 泉谷 渉
17:10-17:30 休憩・会場移動
17:30-18:30 立食式の懇親会
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
