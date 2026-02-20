RAUL株式会社 代表取締役 江田健二、「GX・DX時代の製造業の現在地と展望」をテーマに講演 産業タイムズ社主催 特別セミナー「産業団地の新潮流」に登壇

RAUL株式会社 代表取締役 江田健二、「GX・DX時代の製造業の現在地と展望」をテーマに講演 産業タイムズ社主催 特別セミナー「産業団地の新潮流」に登壇